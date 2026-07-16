Nach einem durchwachsenen Geschäftsjahr 2025 hat die operative Kerngesellschaft von Pyramid nach Darstellung von SMC-Research im ersten Halbjahr 2026 eine deutliche Umsatzsteigerung und Ergebnisverbesserung erzielt. SMC-Analyst Holger Steffen sieht eine Trendwende und stuft die Aktie bei erhöhtem Kursziel weiter als spekulativen Kauf ein.

Pyramid habe mit den finalen Zahlen für 2025 durchwachsene Resultate vorgelegt. Zwar habe das Unternehmen den Umsatz um 9 Prozent auf 74,2 Mio. Euro steigern können, das bereinigte EBITDA habe sich jedoch von 3,4 auf 2,0 Mio. Euro reduziert. Im Jahresverlauf haben dabei steigende Preise für einige IT-Komponenten infolge des IT-Booms für Margendruck gesorgt.

Zugleich steige aber auch der Druck auf die Kunden, ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren. Dies zeige sich inzwischen deutlich in einer Dynamisierung des Auftragseingangs von Pyramid. In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 habe dieser mit 26,9 Mio. Euro um 70 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen. Die operative Kerneinheit des Unternehmens, die Pyramid Computer GmbH, habe daraufhin nach vorläufigen Berechnungen im zweiten Quartal bereits einen Umsatz von rund 22,6 Mio. Euro erzielt, nach etwa 17,7 Mio. Euro in den ersten drei Monaten. Das EBITDA der Gesellschaft habe sich währenddessen deutlich verbessert, von 0,2 Mio. Euro im ersten Quartal auf 1,7 Mio. Euro im zweiten Quartal. Die Analysten sehen dies als Indiz dafür an, dass eine ausreichende Anpassung der Vertragskonditionen gelungen sei.

Die Entwicklung beim Auftragseingang sei weiterhin so rege, dass die Run-Rate aktuell bei einem Zwölfmonatsumsatz von über 100 Mio. Euro liege. Auf dieser Basis habe das Management die Prognose bestätigt, die für 2026 einen Umsatz von 87 bis 93 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 4,2 bis 4,7 Mio. Euro vorsehe.

Ihre bisherige Taxe für 2026 - ein Umsatz von 85 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 3,3 Mio. Euro - erscheine angesichts der Halbjahreszahlen und der aktuellen Trends zu vorsichtig. Die Analysten erhöhten diese daher auf 90 Mio. Euro beziehungsweise 4,3 Mio. Euro und sehen darin eine nachhaltige Trendwende hin zu profitablem Wachstum.

Daraus leiteten die Analysten ein angehobenes Kursziel von 3,30 Euro (bislang: 2,80 Euro) ab. Damit sehen sie ein hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie. Die Trendwende sei zwar noch frisch, jedoch spreche inzwischen einiges - insbesondere die erfolgreiche Fokussierung und der hohe Bedarf im Markt - dafür, dass sie Bestand habe. Gleichwohl bestehe vorerst weiterhin ein spekulatives Element. Vor diesem Hintergrund bekräftigten die Analysten ihr Urteil "Speculative Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.07.2026 um 11:00 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 16.07.2026 um 9:50 Uhr fertiggestellt und am 16.07.2026 um 10:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/07/2026-07-16-SMC-Update-Pyramid_frei.pdf

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