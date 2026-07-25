Aktien - spannende Woche. Während der Iran-US-Konflikt weitergeht, sich hochzuschaukeln droht, steigen die Rohstoffpreise - Öl wieder über 100,00 USD. Und so wird ein positives Zinsszenario immer unwahrscheinlicher - Aktienmärkte preisen es ein. So wird's nichts mit den Rekorden. Auch wenn SAP "gerade nochmal" den Bogen bekam und so nach dem IBM-Desaster in der Vorwoche mit seinen Quartalszahlen überzeugen konnte, Entspannung bei den Tech's ist Fehlanzeige. Dazu kommen die grossen US-Tech's mit Zahlen, die - so wird befürchtet - mit steigenden KI-Investitionen ihre jahrelang positiven Cash-Flows ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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