BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992) zeigte am Freitag Stärke. Aber die Biotechbranche hat viel mehr zu bieten - mehrere grosse Deals in den letzten Monaten. Und noch einige spannende Übernhamestories im Köcher. Biotechnologie Kandidat für die Branchenrotation - Weg von KI hin zu Biotech? Wahrscheinlich zu absolut. Aber BB Biotech ist durchaus einen zweiten Blick wert - und die Branche auch, wieder. So schloss BB Biotech das zweite Quartal 2026 mit deutlichen Zugewinnen ab. Und der Nettoinventarwert (NAV) der Beteiligungsgesellschaft verzeichnete in Schweizer Franken eine Gesamtrendite von +17,2 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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