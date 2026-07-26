Rheinmetall OHB BB Biotech - Aktien, mit denen wir uns an diesem Wochenende beschäftigen.Ist der Defensetrend vorbei oder kommen die Düsseldorfer wieder "an die Sonne" - zumindest kurstechnisch? Kann Biotech weitere spannende Übernahmestories liefern - oder war das starke Q2 ein Ausreisser bei BB Biotech? Und ob die OHB Aktie nach dem SpaceX-Hype in extreme Kurshöhen gelaufen nach dem Kurshalbierer und der Kapitalerhöhung noch Luft nach oben hat - oder der bisher margenschwache europäische Space-Player wieder in der Versenkung versinkt? In drei Beiträgen haben wir an diesem Wochenende uns diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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