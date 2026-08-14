Und es geht einfach noch ein Stück höher! Der globale Aktienmarkt vollzieht still und heimlich eine der fundamentalsten Kehrtwenden der jüngeren Wirtschaftsgeschichte. Nach einer monatelangen Phase, in der etablierte Software-Titel durch disruptive Ängste und makroökonomischen Gegenwind regelrecht abgestraft wurden, ist der Sektoren-Malus nun schlagartig verflogen. Anleger lassen die reine Experimentierphase mit künstlicher Intelligenz hinter sich und fordern von den Unternehmen jetzt eine knallharte, skalierbare Profitabilität. Diese monumentale Branchenrotation spült massives Kapital aus heiß gelaufenen Hardware-Werten direkt zurück in die Kassen der führenden Software-Schmieden. SAP, ServiceNow und Oracle - seit Jahresanfang mit 30 bis 50 % im Minus, stehen nun wieder auf den Kauflisten. Wer nebenbei noch einen Blick auf die Edelmetalle wirft, landet in Nevada. Hier kommt der vielversprechende Explorer und Developer Lahontan Gold ins Spiel, der mit seinen hochgradigen Bohrergebnissen auf dem Santa Fe-Projekt einen realen Substanz-Anker liefert. Es lohnt sich ein genauer Blick!
Enthaltene Werte: CA50732M1014,DE0007164600,US81762P1021,US68389X1054Den vollständigen Artikel lesen ...
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