© Foto: Imago Images / ZUMA Press WireMichael Burry legte am Mittwoch aktualisierte Aktienpositionen offen und stockte seine Short-Wetten auf gegen die Halbleiter-Hersteller. Was macht ihn so sicher?Nebius, Micron, Oracle und den iShares Semiconductor ETF sieht er in der Abwärtsbewegung, während er seine Long-Positionen für Mercado Libre und Zoetis erhöhte. Burry schreibt in einem Substack-Beitrag, dass er seine Nebius-Short-Position bei 247 US-Dollar, seine Micron-Short-Position bei 924 US-Dollar und seine Oracle-Short-Position bei 152 US-Dollar ausgebaut habe. Mit seiner Nebius-Position liegt er am deutlichsten zurück, nach dem starken Anstieg der Aktie zu den Quartalszahlen. Die Anteilsscheine des Cloud-Unternehmens sind …
Enthaltene Werte: US5951121038,US68389X1054,NL0009805522Den vollständigen Artikel lesen
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