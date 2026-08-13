Die Installation erweitert die hochverdichteten KI-Kapazitäten auf dem Newport-Campus von Vantage mit NVIDIA-Technologie und unterstützt Großbritanniens Pläne zum Ausbau der nationalen KI-Rechenleistung und zur Positionierung von Südwales als strategischen Standort für digitale Infrastruktur

Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale-Rechenzentrumscampus, und das KI-Cloud-Unternehmen Nebius (Nasdaq: NBIS) haben vereinbart, am CWL1-Campus von Vantage in Newport, Wales, hochverdichtete KI-Infrastruktur auf Basis von NVIDIA-Technologie bereitzustellen. Die Installation markiert die erste angekündigte kommerzielle Kapazitätsvereinbarung in der KI-Wachstumszone Südwales und schafft zusätzliche nationale KI-Rechenkapazitäten für die steigende Nachfrage in Großbritannien.

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CWL13 data center at Vantage's Newport, Wales, campus.

Im Zuge der Vereinbarung wird Nebius hochverdichtete Kapazitäten am CWL1-Campus anmieten, die für KI-Training, Inferenz, agentische KI und Unternehmens-KI genutzt werden. Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Start-ups und Organisationen des öffentlichen Sektors erhalten so Zugang zu moderner KI-Infrastruktur.

Die Kapazitäten sind Teil der Expansion von Nebius in Großbritannien und seiner Pläne, die heimische KI-Rechenleistung zu erhöhen. Im Juni kündigte das Unternehmen einen Kapazitätsausbau im Umfang von rund 1,7 Milliarden GBP an vier britischen Standorten an. Für den Ausbau seiner britischen Infrastruktur nutzt das Unternehmen das neueste Full-Stack-End-to-End-Referenzdesign DSX AI factory von NVIDIA und unterstützt den AI Opportunities Action Plan der britischen Regierung.

Die Vereinbarung knüpft an die langjährige Präsenz von Vantage in Newport an und unterstreicht die wichtige Rolle von Hyperscale-Rechenzentren für die britische KI-Wirtschaft. Der seit 2010 betriebene CWL1-Campus zählt zu den größten Rechenzentren Europas. Er bietet die Kapazität, Konnektivität und Strominfrastruktur, die für hochverdichtete KI-Workloads erforderlich sind, und bedient Hyperscaler, Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors. Sein Stromverbrauch wird vollständig durch zertifizierte erneuerbare Energien gedeckt. Die neuesten Anlagen minimieren den Wasserverbrauch im Betrieb mithilfe geschlossener Kühlsysteme, in denen das Wasser zirkuliert statt zu verdunsten. Luftgekühlte Kältemaschinen und, sofern es die Umgebungsbedingungen zulassen, Freikühlung senken zusätzlich den Energieverbrauch.

CWL1 ist Teil der milliardenschweren Investitionsstrategie von Vantage in Südwales. In Newport, Bridgend und Bro Tathan will das Unternehmen insgesamt mehr als 1 GW Kapazität für KI-Anwendungen bereitstellen.

"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Südwales und die KI-Infrastrukturpläne Großbritanniens", erklärt David Howson, President EMEA bei Vantage Data Centers. "Nebius baut seine KI-Cloud-Infrastruktur in Großbritannien aus, während die Nachfrage nach heimischer Rechenkapazität weiter steigt. Der Newport-Campus von Vantage bietet die erforderliche Kapazität, Konnektivität und operative Exzellenz, um mit diesem Wachstum Schritt zu halten. Wir sind stolz darauf, Südwales dabei als führenden Standort für KI-Investitionen zu etablieren."

"Großbritannien zählt zu den Ländern, in denen Start-ups, Unternehmen und der öffentliche Sektor KI entwickeln, einsetzen und nutzen", so Gary Tierney, General Manager für EMEA bei Nebius. "Mit dem Newport-Campus von Vantage steht uns ein solides Fundament zur Verfügung, um den Zugang zu KI-Infrastruktur auf Basis von NVIDIA-Technologie in Großbritannien auszuweiten und unseren Kunden bei der Entwicklung der nächsten Generation von KI-Anwendungen zu helfen."

"Die Regierung setzt auf KI, um Großbritannien zu erneuern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Sie ist entscheidend für unser Ziel, das Land zu reindustrialisieren, in allen Regionen nachhaltiges Wachstum zu fördern und unsere öffentlichen Dienste für die kommenden Jahrzehnte zu stärken", betont KI-Minister Kanishka Narayan. "Dafür brauchen wir im eigenen Land modernste Rechenkapazitäten die Rechenleistung, die KI überhaupt erst möglich macht. Die Infrastruktur in Newport wird neue Arbeitsplätze für hochqualifizierte Fachkräfte in Südwales schaffen und britische Unternehmen und Innovatoren dabei unterstützen, mithilfe von KI einige der schwierigsten Herausforderungen zu bewältigen."

"Die heutige Ankündigung ist ein bedeutender Meilenstein für die KI-Wachstumszone Südwales und stärkt das Renommee von Wales als strategischer Standort für die Infrastruktur der KI-Wirtschaft. Die Investition von Nebius und Vantage wird neue wirtschaftliche Chancen eröffnen, Arbeitsplätze für hochqualifizierte Fachkräfte schaffen und Wales als führenden Standort für Investitionen in fortschrittliche digitale Technologien stärken", kommentiert Adam Price, walisischer Minister für Unternehmen, Konnektivität und Energie. "Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir dafür sorgen, dass Unternehmen, Kommunen und die walisische Wirtschaft insgesamt in vollem Umfang von dieser Investition profitieren."

Südwales wurde aufgrund seiner hohen Dichte an digitaler Infrastruktur, der Glasfaseranbindung an London, der leistungsfähigen Stromnetzinfrastruktur und seiner starken industriellen Basis als britische KI-Wachstumszone ausgewiesen. Zudem befindet sich in der Region der größte Cluster von Halbleiterunternehmen in Großbritannien. Damit verfügt Südwales über ein wachsendes Ökosystem für Spitzentechnologie, KI-Infrastruktur und hochwertige digitale Investitionen.

Über Vantage Data Centers

Vantage Data Centers ist ein globaler Anbieter digitaler Infrastruktur für KI- und Cloud-Innovatoren. Vantage ist in Nordamerika, EMEA und im Asien-Pazifik-Raum tätig und stellt Kapazitäten schnell und in großem Umfang bereit. Dabei setzt das Unternehmen auf operative Exzellenz und den Erfolg seiner Kunden. Damit unterstützt Vantage Unternehmen, die mit wegweisenden Technologien die Zukunft gestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.vantage-dc.com.

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