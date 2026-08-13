NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 210 auf 200 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine Prognose für den operativen Gewinn des Software- und Datenbankkonzerns im Geschäftsjahr 2027/28, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht aber weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 22:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US68389X1054
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 22:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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