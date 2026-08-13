Die Oracle-Aktie (WKN: 871460) legte am Mittwoch um +5,4% auf 153,28 US$ zu. Neue Berichte über mögliche Stellenstreichungen trafen dabei auf eine Kooperation mit dem Quantencomputer-Spezialisten Quantinuum. Beide Meldungen zeigen, wie grundlegend sich Oracle derzeit verändert. Vom Softwarekonzern zum KI-Versorger Oracle war lange ein hochprofitabler Anbieter von Datenbanken und Unternehmenssoftware. Dieses Geschäft bleibt wichtig, reicht dem Management ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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