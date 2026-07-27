Der erwartete Rücktritt von Verkehrsminister Patrick Schnieder erhöht die Unsicherheit hinsichtlich des Zeitplans für die Reform der Fahrerausbildung in Deutschland. Der vom Kabinett genehmigte Entwurf würde weiterhin gültig bleiben, jedoch könnte ein neuer Minister die Prioritäten überprüfen und den parlamentarischen Fortschritt verzögern. Für 123fahrschule bleibt die Reform strategisch wichtig, da der digitale Theorieunterricht, der Einsatz von Simulatoren und eine effizientere Ausbildung die Skalierbarkeit und die Margen verbessern könnten. Die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 sollten weitgehend unbeeinflusst bleiben, während die Perioden ab 2027 empfindlicher auf Verzögerungen reagieren. Für den Moment halten wir jedoch an unseren Prognosen, der KAUF-Empfehlung und dem Kursziel von 5,20 EUR fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/123fahrschule-se
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