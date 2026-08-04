Anzeige
Mehr »
Dienstag, 04.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Pacifica Silver: Warum jetzt das Team genauso wichtig wird wie die Bohrergebnisse
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12UP2 | ISIN: DE000A12UP29 | Ticker-Symbol: LQAG
Tradegate
04.08.26 | 10:11
4,400 Euro
-3,30 % -0,150
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Scale
1-Jahres-Chart
LAIQON AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LAIQON AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,3804,54013:38
4,4104,58013:23
Asset Standard
04.08.2026 12:30 Uhr
247 Leser
Artikel bewerten:
(1)

LAIQON Kapitalmarkt-Insights Juli 2026

Stabile Indizes, aber instabile Marktstruktur - unter der Oberfläche verschieben sich die Kräfte

Fazit - das Wichtigste auf einen Blick

• Während die US-Konjunktur weiter robust bleibt, verliert Europa zunehmend an Wachstumskraft.

• Die Notenbanken treten auf die Bremse: Zinssenkungsfantasien verschwinden und weitere Erhöhungen werden eingepreist..

• Die Stabilität der Aktien-Indizes verdeckt eine spürbare Rotation innerhalb des Marktes. Unsere Positionierung bei Aktien bleibt weiterhin auf neutral.

• Wir nehmen an der Renten-Positionierung keine strukturellen Änderungen vor - wir bleiben bei der Duration über Benchmark und sind bei Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich übergewichtet.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Beitrag.

© 2026 Asset Standard
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die Korrektur Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.