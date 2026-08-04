LAIQON Kapitalmarkt-Insights Juli 2026

Stabile Indizes, aber instabile Marktstruktur - unter der Oberfläche verschieben sich die Kräfte

Fazit - das Wichtigste auf einen Blick

• Während die US-Konjunktur weiter robust bleibt, verliert Europa zunehmend an Wachstumskraft.

• Die Notenbanken treten auf die Bremse: Zinssenkungsfantasien verschwinden und weitere Erhöhungen werden eingepreist..

• Die Stabilität der Aktien-Indizes verdeckt eine spürbare Rotation innerhalb des Marktes. Unsere Positionierung bei Aktien bleibt weiterhin auf neutral.

• Wir nehmen an der Renten-Positionierung keine strukturellen Änderungen vor - wir bleiben bei der Duration über Benchmark und sind bei Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich übergewichtet.