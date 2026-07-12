SCHOTT Pharma Nordex. Der eine diese Woche in aller Munde - Erleichterung, starke Zahlen und der Kurs machte einen Freudensprung. Und die Nordex, viele Monate Topperformance nach jahrelanger Durststrecke diese Woche - trotz starker operativer Meldungen - mit der roten Laterne. Macht es überhaupt Sinn Wochen-Gewinner und Wochen-Verlierer zu küren? Ist eine Woche nicht ein viel zu kurzer Zeitraum? Definitiv. Aber 2herausragende" Kursbewegungen deuten auf etwas hin, auf News, die wirkten, oder auf Meinungen, die sich änderten. Auf jeden Fall auf kursrelevante Ereignisse, deren Wirkung auf die nächsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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