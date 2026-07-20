EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: All for One Group SE / Aktienrückkaufprogramm

All for One Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



20.07.2026 / 16:10 CET/CEST

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Bekanntmachung zum Aktienrückkaufprogramm - Aussetzung

Filderstadt, 20. Juli 2026 - Der Vorstand der All for One Group SE (die »Gesellschaft«) hat am 16. Juli 2026 beschlossen, das am 18. Juni 2026 begonnene Aktienrückkaufprogramm 2026 mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres auszusetzen.

Hintergrund der Aussetzung ist die am 16. Juli 2026 erfolgte Ankündigung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE an die Aktionäre der Gesellschaft.

Bis zum Zeitpunkt dieser Aussetzung wurden im Rahmen des Programms insgesamt 4.350 Stückaktien zu einem Gesamtkaufpreis von 139.557,20 EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückerworben.

Über die endgültige Einstellung oder eine mögliche Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms 2026 nach Abschluss des öffentlichen Übernahmeangebots wird die Gesellschaft zu gegebenem Zeitpunkt entscheiden.

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der All for One Group SE veröffentlicht unter www.all-for-one.com/aktienrueckkauf.