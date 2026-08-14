Nach einem Turbostart ins Jahr mussten die Aktionäre von Montana Aerospace in den vergangenen Monaten einiges an Kursturbulenzen durchstehen. Mittlerweile sieht es aber klar so aus, als wenn der Kapitalmarkt dem Zulieferer für die Luftfahrtbranche wieder deutlich positiver gegenübersteht und Corporate-Governance-Themen wie der überraschende Abgang von CEO Kai Arndt Ende April 2026 eher in den Hintergrund rücken. Jedenfalls hat die Notiz des Schweizer Unternehmens zunächst bei rund 22 Euro einen Boden ausgebildet und bewegt sich seit einigen Wochen deutlich nordwärts. Aktueller Kurs: 28,40 Euro. Das entspricht einem Börsenwert von insgesamt 1.780 Mio. Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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