Für die Aktionäre der All for One Group SE (ISIN: DE0005110001) hat eine entscheidende Frist begonnen. Seit dem 12. August 2026 läuft die Annahmefrist für das Barangebot von Vinci Energies. Der französische Konzern bietet 67,50 Euro je Aktie in bar. Damit können Anleger ihre Beteiligung an dem SAP-Spezialisten zu einem festen Preis verkaufen. Die Frist endet am 15. September 2026 um Mitternacht. Wer das Angebot annehmen möchte, sollte sich zeitnah an seine Depotbank wenden. Aufsichtsrat und Vorstand von All for One begrüßen den Vorstoß. Sie wollen den Aktionären die Annahme empfehlen, sobald sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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