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VINCI Energies kündigt den Beginn der Annahmefrist für das Barangebot von 67,50 € je Aktie an die Aktionäre von All for One an



12.08.2026 / 08:30 CET/CEST

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Frankfurt am Main, 12. August 2026 Presseinformation VINCI Energies kündigt den Beginn der Annahmefrist für das Barangebot von 67,50 € je Aktie an die Aktionäre von All for One an Die Annahmefrist beginnt am 12. August und endet am 15. September 2026.

All for One-Aktionäre können ihre Aktien für 67,50 € je Aktie in bar andienen. Dies entspricht einer attraktiven Prämie von 105,4 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der drei Monate vor Ankündigung des Angebots am 16. Juli 2026 und von 94,5 % auf den Xetra-Schlusskurs der All for One-Aktie am 15. Juli 2026.

Um das Angebot anzunehmen, sollten sich All for One-Aktionäre umgehend an ihre Depotbank oder ihren Wertpapierdienstleister wenden.

Aufsichtsrat und Vorstand von All for One unterstützen das Angebot und beabsichtigen den Aktionären, vorbehaltlich ihrer Prüfung der Angebotsunterlage, die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Das Angebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 75 %. Die VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE (die "Bieterin"), eine indirekte Tochtergesellschaft der VINCI S.A., gibt heute den Beginn der Annahmefrist für ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionärinnen und Aktionäre der All for One Group SE ("All for One") bekannt. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("Bafin") hat die Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 11. August 2026 gestattet. Ab heute können All for One-Aktionärinnen und -Aktionäre das Angebot annehmen, indem sie ihre Aktien zu einer Bargegenleistung von 67,50 € je Aktie andienen. Die Annahmefrist endet am 15. September 2026 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). All for One-Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, sollten sich zeitnah an ihre jeweilige Depotbank oder an einen entsprechenden anderen Wertpapierdienstleister wenden, bei dem ihre All for One-Aktien verwahrt werden. Der Angebotspreis entspricht einer attraktiven Prämie von 105,4 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der drei Monate vor Ankündigung des Angebots am 16. Juli 2026 und von 94,5 % auf den Xetra-Schlusskurs der All for One-Aktie am 15. Juli 2026. Das Barangebot eröffnet den Aktionären von All for One damit die Möglichkeit, den Wert ihrer Beteiligung zu einer sehr attraktiven Prämie in bar zu realisieren. Aufsichtsrat und Vorstand von All for One begrüßen und unterstützen das Übernahmeangebot und beabsichtigen den Aktionären, vorbehaltlich ihrer Prüfung der Angebotsunterlage, die Annahme des Angebots zu empfehlen. Sie sind der Ansicht, dass die Transaktion im besten Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre, Mitarbeitenden, Kunden, Partner und weiterer Interessengruppen liegt. Die Übernahme soll die Marktposition und Wachstumsambitionen von VINCI Energies im schnell wachsenden Bereich digitaler Infrastruktur-Services stärken und die Entwicklung von Axians, der ICT-Marke von VINCI Energies, zu einer führenden Plattform für die digitale Transformation für Kunden in Europa beschleunigen. Der Zusammenschluss vereint die starken Kompetenzen von Axians in den Bereichen ICT-Infrastruktur, Cloud, Netzwerke und Cybersicherheit mit der skalierbaren SAP-Beratung, Managed Services und Geschäftstransformationsexpertise von All for One, um ein umfassendes, komplementäres End-to-End-Angebot zu schaffen. Die Bieterin hat mit den größten Aktionären von All for One Vereinbarungen abgeschlossen, die diese verpflichten, vorbehaltlich der Bestimmungen der jeweiligen Vereinbarungen, das Übernahmeangebot für alle von ihnen gehaltenen All for One-Aktien anzunehmen. Zusammen entsprechen diese Anteile rund 54,7 % des Grundkapitals von All for One. Die Bieterin und All for One haben am 16. Juli 2026 ein Business Combination Agreement in Bezug auf das Übernahmeangebot und ihre beabsichtigte Zusammenarbeit nach dessen Vollzug unterzeichnet. Die Bieterin hat sich verpflichtet, vor dem 1. Januar 2029 keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit All for One abzuschließen. Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und dies zum jeweiligen Zeitpunkt wirtschaftlich sinnvoll ist, beabsichtigt die Bieterin auf der Grundlage des Angebotspreises, der bereits unter Berücksichtigung einer strategischen Prämie berechnet wurde, ein mögliches Delisting von All for One und/oder einen Squeeze-out der Minderheitsaktionäre einzuleiten. Dies könnte zu einer weiteren Verringerung der Handelsliquidität führen. Das Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 75 % plus einer Aktie aller ausstehenden All for One-Aktien sowie der Erfüllung sonstiger üblicher Vollzugsbedingungen, einschließlich der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen Freigaben. Die vollständigen Bedingungen des Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage enthalten. Die Angebotsunterlage zusammen mit weiteren Informationen zum Angebot ist unter www.afo-offer.com verfügbar. Darüber hinaus können sich Aktionärinnen und Aktionäre bei Rückfragen an die Aktionärs-Hotline unter

+49 69 920 149 711 (Montag - Freitag von 09:00 bis 17:30 MEZ) wenden. Über VINCI Energies In einer Welt im Wandel beschleunigt VINCI Energies die ökologische Wende durch die konkrete Mitgestaltung zweier tiefgreifender Transformationen: Digitalisierung und Energiewende. Als marktnaher Integrator maßgeschneiderter, technikübergreifender Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen bei der Implementierung von Technologien, von der Planung über Realisierung und Betrieb bis hin zur Instandhaltung. Mit unseren 2.200 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units sind wir in die energiebezogenen Entscheidungen, die Infrastrukturen und Prozesse unserer Kund:innen eingebunden und sorgen jeden Tag für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. VINCI Energies strebt eine ganzheitliche Leistung an, die auf die Umwelt achtet, Nutzen stiftet und unser solidarisches Engagement fördert. 2025: 21.6 Milliarden Euro Umsatz // 109.000 Mitarbeitende // 60 Länder www.vinci-energies.com Über Axians Axians, die ICT-Marke von VINCI Energies, unterstützt private und öffentliche Unternehmen, Netzbetreiber und Service Provider bei der Modernisierung ihrer digitalen Infrastruktur und Lösungen. Ob Business Applications & Data Analytics, Enterprise Networks, Digital Workspaces, Cloud & Data Center Infrastructures, Telekommunikationsinfrastrukturen oder Cyber Security - Axians ist Spezialist für alle aktuellen Informations- und Kommunikationstechnologien. Durch Beratung, Planung, Integration und eine breite Palette von Dienstleistungen erschließt Axians den vollen Mehrwert dieser Technologien in Form bedarfsgerechter Lösungen für den Kunden. 2025: 3,8 Milliarden EUR Umsatz // 16.000 Mitarbeitende // 36 Länder www.axians.com Über die All for One Group Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Sie unterstützt über 4.500 Kunden - überwiegend in Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz - End-to-End bei der nachhaltigen IT-, Cloud-, AI- und Business-Transformation. Der Anspruch dabei ist es, Technologie in konkreten Business-Nutzen zu übersetzen. Im Mittelpunkt stehen SAP Cloud ERP als digitaler Kern sowie AI-Lösungen für intelligente, unternehmensweite und branchenspezifische Prozesse. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte All for One einen Umsatz in Höhe von 504 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. www.all-for-one.com/ir Kontakt: VINCI Energies D-A-CH Diana Plantade - +49 69 50 05 15 82 diana.plantade@vinci-energies.com Brunswick Group AllForOne@brunswickgroup.com Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Erwerb noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der All for One dar. Die endgültigen Bedingungen des Angebots sowie weitere das Angebot betreffende Regelungen sind in der Angebotsunterlage enthalten. Anlegern und Inhabern von All for One-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle weiteren das Angebot betreffenden Unterlagen zu lesen. Die Verbreitung dieser Pressemitteilung, das Angebot und/oder dessen Annahme können in bestimmten Rechtsordnungen besonderen Vorschriften oder Beschränkungen unterliegen. Diese Pressemitteilung ist nicht dazu bestimmt, direkt oder indirekt in solchen Rechtsordnungen veröffentlicht oder verbreitet zu werden. Dementsprechend lehnen VINCI und ihre Tochtergesellschaften jegliche Haftung für den Fall ab, dass eine Person gegen solche Beschränkungen verstößt.



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