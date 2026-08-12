Jetzt wird es konkret bei All for One: Die indirekte VINCI-Tochter VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE hat die Annahmefrist für ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot gestartet. Nachdem die BaFin die Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 11. August 2026 gestattet hat, können Aktionäre ihre Aktien ab sofort für 67,50 Euro je Anteilsschein andienen. Die gebotene Prämie ist enorm. Gleichzeitig zeichnet sich bereits ab, dass die Übernahme weitreichende Folgen für die Börsenzukunft von All for One haben könnte. 67,50 Euro je Aktie - Prämie von mehr als 100 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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