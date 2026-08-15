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WKN: 566480 | ISIN: DE0005664809 | Ticker-Symbol: EVT
Xetra
14.08.26 | 17:35
3,446 Euro
-2,87 % -0,102
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
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Deutschland Small Cap 70
Deutschland Tech 30
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EVOTEC SE Chart 1 Jahr
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EVOTEC SE 5-Tage-Chart
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ALL FOR ONE GROUP
ALL FOR ONE GROUP SE Chart 1 Jahr
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ALL FOR ONE GROUP SE68,20+0,29 %
BECHTLE AG34,640+0,35 %
EVOTEC SE3,446-2,87 %
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG21,600+0,47 %
HYPOPORT SE86,25+1,77 %
INDUS HOLDING AG33,950+3,19 %
MASTERFLEX SE14,250-1,04 %
SALZGITTER AG50,50-2,42 %
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG58,00-0,51 %
STS GROUP AG3,550+2,01 %
THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA7,910-0,50 %
WACKER NEUSON SE20,800-0,72 %
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