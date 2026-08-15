Aktien -diese Woche gab es neue DAX-Rekrode zu vermelden. Zinshoffnung, Vertrauen, das TACO den Irankrieg beendet bekommt, Softwareunternehmen trotz oder wegen KI eine Zukunft haben - kombiniert mit vielen starken Quartalszahlen ergaben eine positive Grundstimmung. Aber bisher ohne Euphorie oder Übertreibungen. Wenn man also diese Entwicklung betrachtet, könnte es durchaus noch etwa so weitergehen mit den grünen Kursvorzeichen. Natürlich quasi Pflicht ist eine dauerhafte Lösung der Irankriegssituation verbunden mit der Strasse von Hormus. Und die Kür? Vielleicht Verzicht auf Zinserhöhungen in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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