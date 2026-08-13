Die Indus-Holding-Aktie bewegte sich seit Jahresanfang sehr volatil. Am Donnerstag gewinnt sie aktuell etwa +7 % und notiert bei rund 33 €. Auslöser für den Kurssprung sind die starken Quartalszahlen, die insbesondere vom hohen Wolframpreis profitieren. Damit stellt sich die Frage: Besitzt Indus ein ähnliches Potenzial wie Almonty? Wolframpreise treiben das Geschäft Ein wichtiger Wachstumstreiber ist derzeit die Beteiligung Betek. Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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