Der Automobilzulieferer STS Group (ISIN: DE000A1TNU68) hat ein überzeugendes erstes Halbjahr 2026 hinter sich. Der Systemlieferant steigerte seinen Konzernumsatz um 9,3 Prozent auf 156,8 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr 143,4 Millionen Euro zu Buche standen. Erfreulich ist, dass die Umsatzerlöse in allen drei Segmenten zulegten. Noch wichtiger für die Bewertung ist jedoch die Ertragsentwicklung. Das EBITDA verbesserte sich von 11,0 auf 14,9 Millionen Euro, und die EBITDA-Marge stieg von 7,7 auf 9,5 Prozent. Damit zeigt das Unternehmen, dass es nicht nur wächst, sondern auch profitabler arbeitet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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