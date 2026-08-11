Die STS Group ist im ersten Halbjahr 2026 operativ deutlich vorangekommen. Der Automobilzulieferer steigerte den Umsatz in allen drei Segmenten, verbesserte das EBITDA kräftig und kehrte beim Konzernergebnis klar in die Gewinnzone zurück. Besonders positiv fällt die Entwicklung beim Cashflow auf: Der operative Mittelzufluss hat sich nahezu verdoppelt, während die Nettofinanzschulden deutlich reduziert wurden. Gleichzeitig baut STS seine Präsenz in China weiter aus und will mit einem neuen Werk in Taixing zusätzliche Wachstumschancen im Bereich Elektromobilität erschließen. Umsatz steigt in allen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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