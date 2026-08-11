EQS-News: STS Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Erstes Halbjahr 2026 der STS Group AG bildet starke Grundlage für die Erfüllung der Jahresziele



11.08.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Erstes Halbjahr 2026 der STS Group AG bildet starke Grundlage für die Erfüllung der Jahresziele Konzernumsatz steigt um 9,3 % auf 156,8 Mio. EUR (H1/2025: 143,4 Mio. EUR)

EBITDA-Marge auf 9,5 % erhöht (H1/2025: 7,7 %)

EBITDA verbessert sich auf 14,9 Mio. EUR (H1/2025: 11,0 Mio. EUR)

Fortschreitender Abbau der Nettofinanzschulden auf 10,9 Mio. EUR (31.12.2025: 20,0 Mio. EUR)

Vorstand bestätigt Jahresziele und rechnet im zweiten Halbjahr 2026 mit einer gegenüber dem ersten Halbjahr abgeschwächten Geschäftsdynamik. Hagen, 11. August 2026 - Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68 ), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter, weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, veröffentlicht heute ihren Halbjahresbericht 2026. Alberto Buniato, CEO der STS Group AG: "Trotz des weiterhin anspruchsvollen und regional uneinheitlichen Marktumfelds konnten wir im ersten Halbjahr 2026 eine sehr gute Geschäftsentwicklung erzielen. Die Umsatzerlöse stiegen in allen drei Segmenten, wobei das Segment China die höchste Wachstumsrate erzielte. Dabei profitierten wir insbesondere von einer steigenden Nachfrage unserer Nutzfahrzeugkunden in China und Europa sowie der weiteren operativen Stabilisierung unseres US-Werks, das einen wichtigen Wachstumsbeitrag für das Segment Plastics leistete. Zugleich schritt der Bau des neuen Werkes in Taixing zügig voran. Nach aktuellem Plan soll der Produktionsstart noch im Jahr 2026 erfolgen. Der neue Standort wird von Gesellschaften der Adler Pelzer Group errichtet; die dortigen Produktionsflächen sollen künftig von der Adler Pelzer Group und der STS Group gemeinsam genutzt werden. Dies ermöglicht es, Synergien zu realisieren und Produktionsflächen sowie Investitionen effizient einzusetzen. Der neue Standort soll unsere Marktposition in China stärken und zugleich die Voraussetzungen schaffen, das Geschäft mit Pkw-Kunden, insbesondere im Bereich der Elektromobilität, auszubauen. Das neue Werk in Taixing bildet damit die Plattform für die nächste Entwicklungsstufe unseres China-Geschäfts und unterstreicht unsere langfristige Wachstumsstrategie. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 bilden eine hervorragende Grundlage für die Erfüllung unserer Jahresziele. Gleichzeitig rechnen wir im zweiten Halbjahr 2026 mit einer gegenüber dem ersten Halbjahr abgeschwächten Geschäftsdynamik." Umsatzentwicklung Im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2026 erwirtschaftete die STS Group AG Konzernumsatzerlöse in Höhe von 156,8 Mio. EUR nach 143,4 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025. Die Umsatzerlöse stiegen in allen drei Segmenten. Den größten absoluten Wachstumsbeitrag leistete das Segment Plastics, dessen Umsatzerlöse um 11,0 Mio. EUR auf 130,7 Mio. EUR zunahmen. Insgesamt wurde die positive Umsatzentwicklung im Wesentlichen durch die Aktivitäten im Euroraum und in China getragen. Auch das Werk in den USA leistete einen wichtigen Beitrag, während die Umsatzerlöse in Mexiko leicht unter dem Vorjahresniveau lagen. Ergebnisentwicklung Die Ergebnisentwicklung profitierte ebenfalls vom positiven Geschäftsverlauf. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 3,9 Mio. EUR von 11,0 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 14,9 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2026. Dies ist hauptsächlich auf die Ergebnisbeiträge aus China, dem Euroraum sowie aus dem US-Werk und auf positive Kosteneffekte der in den vergangenen Jahren eingeleiteten Effizienzmaßnahmen zurückzuführen. Auch in Mexiko lag das EBITDA trotz leicht rückläufiger Umsatzerlöse geringfügig über dem Vorjahresniveau. Dies spiegelt sich auch im Konzernergebnis wider. Bei stabilen Abschreibungen, geringeren Finanzaufwendungen und trotz höherer Steuern erzielte die STS Group im ersten Halbjahr 2026 ein positives Konzernergebnis von 2,6 Mio. EUR nach -0,7 Mio. EUR in der Vorjahresperiode. Das Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert) belief sich daher im Berichtshalbjahr auf 0,40 EUR nach -0,11 EUR im Vorjahr. Bilanz Aufgrund des positiven Konzernergebnisses sowie vorteilhafter Währungseffekte erhöhte sich das Eigenkapital des Konzerns zum 30. Juni 2026 auf 46,7 Mio. EUR nach 42,9 Mio. EUR zum 31. Dezember 2025. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,0 % (31. Dezember 2025: 18,9 %). Die liquiden Mittel erhöhten sich zum 30. Juni 2026 um 9,3 Mio. EUR auf 44,9 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 35,6 Mio. EUR). Im Berichtshalbjahr erwirtschaftete die STS Group einen positiven Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit in Höhe von 19,0 Mio. EUR gegenüber 9,8 Mio. EUR im Vorjahr. Hierzu trugen insbesondere das auf 2,6 Mio. EUR verbesserte Konzernergebnis (H1/2025: -0,7 Mio. EUR), ein leichter Mittelzufluss aus dem Net Working Capital sowie höhere Mittelzuflüsse aus der Veränderung sonstiger Schulden und Verbindlichkeiten bei. Die Nettofinanzschulden der Gruppe verringerten sich zum 30. Juni 2026 um 9,1 Mio. EUR auf 10,9 Mio. EUR (31. Dezember 2025: 20,0 Mio. EUR), vor allem aufgrund der Zunahme der liquiden Mittel. Vorstand bestätigt Jahresziele 2026 Die STS Group verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 eine Geschäftsentwicklung im Rahmen der eigenen Erwartungen. Für das zweite Halbjahr rechnet der Vorstand jedoch mit einer gegenüber dem ersten Halbjahr abgeschwächten Geschäftsdynamik. Auf Grundlage der Entwicklung in den ersten sechs Monaten und der derzeitigen Einschätzung der relevanten Absatzmärkte bestätigt der Vorstand daher die im Geschäftsbericht 2025 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Danach werden Konzernumsatzerlöse auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2025 von 292 Mio. EUR erwartet. Der Vorstand erwartet außerdem einen weiteren leichten Ausbau der EBITDA-Marge, die sich im höheren einstelligen Prozentbereich weiter stabilisieren soll. Entsprechend wird ein EBITDA leicht über dem Vorjahreswert von 23,0 Mio. EUR erwartet. Die Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass sich die wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen nicht nachhaltig weiter verschlechtern. Wesentliche Unsicherheiten bestehen insbesondere hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise, möglicher Störungen globaler Lieferketten, handelspolitischer Maßnahmen sowie der regional unterschiedlichen Nachfrage auf den Nutzfahrzeugmärkten. Der Halbjahresbericht 2026 der STS Group AG steht unter www.sts.group als Download zur Verfügung.

Konzernkennzahlen im ersten Halbjahr 2026 in Mio. EUR

H1/2026 H1/2025 Veränderung Konzernumsatzerlöse 156,8 143,4 9,3 % Segment Plastics 130,7 119,6 9,2 % Segment China 19,5 15,4 26,1 % Segment Materials 17,2 15,8 8,9 % Unternehmen/Konsolidierung -10,5 -7,4 41,5 % EBITDA 14,9 11,0 35,0 % Segment Plastics 12,3 9,3 32,4 % Segment China 1,8 1,1 57,3 % Segment Materials 0,8 0,8 -5,6 % Unternehmen/Konsolidierung 0,0 -0,2 -98,7 % EBITDA-Marge 9,5 % 7,7 % 1,8 Pp 30.06.2026 31.12.2025 Konzern-Eigenkapital 46,7 42,9 9,0 % Konzern-Eigenkapitalquote 19,0 % 18,9 % 0,1 Pp Zahlungsmittel (frei verfügbar) 44,9 35,6 26,2 % Nettofinanzschulden 10,9 20,0 -45,5 %

Über STS Group: Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit ca. 1.400 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 292,0 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren Werken und Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen. STS Group AG

Investor Relations

Kabeler Str. 4

58099 Hagen

ir@sts.group

www.sts.group Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



11.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News