Wacker Neuson hat im ersten Halbjahr 2026 einen deutlichen operativen Sprung geschafft. Der Baugerätehersteller steigerte den Umsatz zweistellig, erhöhte das EBIT um fast 87 Prozent und verbesserte die Marge deutlich. Besonders stark entwickelten sich Kompaktmaschinen sowie das Geschäft mit landwirtschaftlichen Maschinen. Trotz der starken Zahlen bleibt das Management für die zweite Jahreshälfte vorsichtig. Die Auftragsdynamik habe zuletzt etwas nachgelassen, während geopolitische Unsicherheiten und die US-Zollpolitik weiter für Risiken sorgen. Die bereits im Juli angehobene Jahresprognose wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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