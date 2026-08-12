Der Stahlkonzern Salzgitter (ISIN: DE0006202005) blickt auf ein erfreuliches erstes Halbjahr 2026 zurück und hat gleich mehrere gute Nachrichten im Gepäck. Die Geschäftsbereiche Stahlerzeugung, Handel und Technologie entwickelten sich deutlich besser als im Vorjahr. Besonders auffällig ist der Sprung beim EBITDA VX, also der um Bewertungseffekte bereinigten Ergebnisgröße. Dieses erreichte 459,0 Millionen Euro, nachdem es ein Jahr zuvor nur 116,8 Millionen Euro betragen hatte. Auch das Vorsteuerergebnis VX drehte klar ins Plus und lag bei 257,6 Millionen Euro, verglichen mit einem Minus von 83,8 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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