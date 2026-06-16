elumeo SE hat einen wichtigen Meilenstein erreicht. Nach einer umfassenden Restrukturierung ist das Unternehmen im ersten Quartal 2026 operativ wieder profitabel geworden. Damit scheint der eingeschlagene Sanierungskurs erste deutliche Erfolge zu zeigen. Für Anleger besonders interessant: Die Rückkehr in die Gewinnzone wurde trotz rückläufiger Umsätze erreicht - ein Zeichen dafür, dass das Management den Fokus konsequent auf Ertragskraft statt auf reines Wachstum gelegt hat. Aus Verlust wird Gewinn Die zentrale Steuerungskennzahl, das bereinigte EBITDA, verbesserte sich im ersten Quartal 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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