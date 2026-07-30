Unternehmen, die Vermögenswerte in Milliardenhöhe verwalten, reduzieren den Zeitaufwand für manuelle Fonds- und Portfolioaufgaben auf einen einzigen Befehl eine Neuerung, die nun allen Carta-Kunden über das offizielle Plugin-Verzeichnis von Anthropic zur Verfügung steht.

Carta, die vernetzte Plattform und das KI-native Ökosystem für privates Kapital, gibt heute bekannt, dass seine Plugin-Suite für Claude nach der ersten Einführung im April 2026 nun flächendeckend verfügbar ist. Mit bereits mehr als 1.500 Unternehmen und Firmen, die die Plugins nutzen, verändert Carta die Arbeitsweise von Teams im Bereich des privaten Kapitals von Gründern bis hin zu Finanzvorständen grundlegend und integriert die Fondsverwaltung, das Cap-Table-Management sowie die Deal-Flow-Analytik direkt in die Tabellenkalkulationen, Präsentationen und Arbeitsabläufe, die diese bereits täglich nutzen.

"In den letzten zehn Jahren wurden Teams im Bereich der privaten Kapitalanlagen durch eine versteckte Steuer behindert: den ständigen, manuellen Datenaustausch zwischen nicht miteinander verbundenen Systemen", sagte Henry Ward, CEO von Carta. "Carta beseitigt diesen unterbrochenen Kreislauf vollständig, indem es intelligente Funktionen direkt in die Tools integriert, die Teams bereits nutzen. Wir warten nicht auf eine KI-gesteuerte Zukunft für privates Kapital sie ist bereits heute bei Carta Realität."

Carta hat Claude nicht lediglich einen direkten Zugriff auf seine Daten gewährt. Carta hat sein Fachwissen im Bereich Privatkapital direkt in die Plugins integriert: die Fähigkeiten, die festlegen, wie jede Aufgabe tatsächlich ausgeführt wird, die Referenzdateien, die Claude das fonds-spezifische Vokabular und die Regeln vermitteln, die deterministischen Skripte, die die Berechnungen für die Berichterstattung ausführen, sowie die Sicherheitsvorkehrungen, die jeden Wert als Schätzung von Claude und nicht als Zahl aus den Büchern von Carta kennzeichnen. Jede Aktion läuft mit denselben Berechtigungen auf Benutzerebene und demselben Prüfpfad ab, über die ein Unternehmen bereits in Carta verfügt.

Kyle Rogers, COO bei Delta-v Capital einer in Denver ansässigen Venture-Capital-Gesellschaft, die 28 Fonds und ein verwaltetes Vermögen von 1,6 Mrd. US-Dollar verwaltet nutzte die Carta-Plugins für Claude, um wochenlange manuelle Compliance-Arbeit auf einen nahezu sofortigen Arbeitsablauf zu verkürzen. "Mit einem einzigen Befehl werden alle Datenpunkte abgerufen", sagt Rogers. "Ich kann mit Sicherheit sagen, dass wir dadurch im nächsten Jahr mehrere Tage einsparen werden."

Für Tribe Capital Management, Inc., eine in San Francisco ansässige Venture-Capital-Gesellschaft, die fast 100 Fondsstrukturen und ein verwaltetes Vermögen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar verwaltet, waren die Auswirkungen unmittelbar spürbar. "Wow, ich kann kaum glauben, dass es endlich so weit ist. Es ist genau das, was man sich schon immer gewünscht hat, um manuelle Arbeitsabläufe zu reduzieren und Durchlaufzeiten zu verkürzen", sagte Stuart Johnson, Fund Controller bei Tribe Capital Management, Inc. "Es ist uns gelungen, diesen manuellen, komplizierten Abstimmungsprozess über vier Fonds und 100 Zweckgesellschaften hinweg zu straffen von einer Woche manueller Arbeit auf einen Tag."

Das Carta Investors-Plugin verwandelt die Arbeit mit Fonds in einen Dialog. Finanzvorstände und Controller von Fonds können aktuelle Cashflow-Ist-Daten direkt aus dem Hauptbuch von Carta in Excel übernehmen und in Echtzeit Abgleiche zwischen Plan und Ist durchführen, innerhalb weniger Minuten eine vollständige Präsentation für die Hauptversammlung erstellen, indem sie dynamisch Leistungskennzahlen mehrerer Fonds und Portfoliodaten abrufen, oder End-to-End-Wasserfall-Simulationen in aktiven Tabellenkalkulationen durchführen, indem sie über die Seitenleiste von Claude Daten aus Carta abfragen und das alles, ohne die bereits genutzten Tools verlassen zu müssen.

Das Carta CRM-Plugin verbindet das Beziehungsmanagement direkt mit den zugrunde liegenden Finanzdaten von Carta. IR-Verantwortliche und Deal-Teams können Investorenprofile und die Interaktionshistorie abfragen, um gezielte Kontaktlisten für bevorstehende Kapitalbeschaffungsrunden zu erstellen, maßgeschneiderte visuelle Diagramme zu Trends bei der Deal-Generierung nach Region oder Branche zu erstellen oder personalisierte E-Mails mit LP-Updates zu verfassen, die auf den tatsächlichen Zusagen und der Interaktionshistorie jedes einzelnen Investors basieren.

Das Carta Cap-Table-Plugin bietet dieselbe Detailtiefe in Bezug auf Beteiligungsverhältnisse und Eigenkapital. Gründer, Finanzverantwortliche und Eigenkapitalverwalter können in Echtzeit Zusammenfassungen der Cap-Table und 409A-Datensätze abrufen, um Präsentationen für den Vorstand in PowerPoint zu erstellen, beliebige der 18 Berichtstypen von ausstehenden Optionen bis hin zu Wertpapierbüchern zum Export nach Excel zu generieren oder proaktiv vor kritischen Vorstandssitzungen nach operativen Warnsignalen wie auslaufenden Bewertungen, geringen Optionspools oder fälligen SAFEs zu suchen.

Die Plugins stehen Unternehmen mit aktiven Carta-Konten über das Plugin-Verzeichnis von Claude zur Verfügung. Zu den ersten Anwendern zählen Delta-V Capital, Tribe Capital Management, Inc., Vine Ventures, Kapor Capital und Liquid2 Ventures. Der Zugriff unterliegt denselben Berechtigungsregeln wie bei Carta es sind keine separaten Anmeldedaten erforderlich, und es werden keine Daten außerhalb von Carta hochgeladen. Weitere Informationen finden Sie unter carta.com/blog/carta-plugins-for-claude/.

Über Carta

Carta ist die vernetzte Plattform und das KI-native Ökosystem für privates Kapital. Carta wurde entwickelt, um fragmentierte Tools durch ein einziges System of Record zu ersetzen, und vereint die Software, die Dienstleistungen und die rechtliche Infrastruktur, die Gründer zur Verwaltung von Eigenkapital, Fondsmanager zur Abwicklung von Verwaltungsaufgaben und Berichterstattung sowie Rechtsabteilungen zum Abschluss von Transaktionen nutzen. Carta genießt das Vertrauen von 55.000 Unternehmen und mehr als 1,8 Millionen Anteilseignern in über 160 Ländern sowie von 10.000 Fonds und Zweckgesellschaften mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mrd. US-Dollar und verändert damit die Art und Weise, wie privates Kapital verwaltet wird. Ausgezeichnet von Fortune, Forbes, Fast Company, Inc. und Great Places to Work.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte carta.com

Offenlegung: Carta ist ein Portfoliounternehmen bestimmter privater Fonds, die von Tribe Capital Management, Inc. verwaltet werden. Für diese Empfehlung wurde keine Vergütung gezahlt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260729791047/de/

Contacts:

Medienkontakt

Madeline Perry, Communications Coordinator

madeline.perry@carta.com