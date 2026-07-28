Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Stellantis gibt Vereinbarung über den Verkauf des Carsharing-Geschäfts von Free2move an Mutares bekannt - Free2move bietet Free-Floating-Carsharing-Dienste in Europa und den USA an - Stellantis wird während des gesamten Prozesses, der voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen sein wird, Kontinuität für Kunden, Partner und Mitarbeitende in den Vordergrund stellen Stellantis und die Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares", ISIN: DE000A2NB650) haben heute eine Vereinbarung über den Verkauf der gesamten Beteiligung von Stellantis am Carsharing-Geschäft von Free2move an Mutares bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen bis Ende 2026 erwartet. Free2move bietet kurz- und langfristige Free-Floating-Carsharing-Dienste an, die rund um die Uhr über eine eigene mobile Applikation buchbar sind. Das Unternehmen betreibt eine der geografisch am stärksten diversifizierten Carsharing-Plattformen mit Flotten in 14 Städten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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