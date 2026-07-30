© Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON - picture alliance / SvenSimonRheinmetall modernisiert die Fregatte BAYERN für die Deutsche Marine. Der Großauftrag soll das Schiff bis mindestens 2035 einsatzfähig halten.Rheinmetall hat einen Großauftrag zur Modernisierung der Fregatte BAYERN erhalten. Wie der Rüstungskonzern mitteilte, soll das Marineschiff der Klasse F123 technisch umfassend erneuert werden. Ziel ist es, die Einsatzfähigkeit der bereits 1996 in Dienst gestellten Fregatte bis mindestens 2035 sicherzustellen. Der Auftragswert liegt nach Unternehmensangaben im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Modernisierung bis 2029 geplant Die Arbeiten finden auf der zu Rheinmetall gehörenden Neuen Jadewerft in Wilhelmshaven statt und sollen bis 2029 …
Enthaltene Werte: DE0007030009Den vollständigen Artikel lesen
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