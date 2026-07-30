DAX Gewinner am Mittwoch: Rheinmetall Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Zum Xetra-Schluss am 29.07.2026 standen sich im DAX 20 Gewinner und 20 Verlierer gegenüber. Die Rheinmetall Aktie war mit einem Kursanstieg von 5,54% der stärkste DAX Gewinner. Dahinter folgten Scout24 mit einem Plus von 5,33% sowie Siemens Healthineers mit einem Kursgewinn von 4,65%.

- Rheinmetall ISIN: DE0007030009 - WKN: 703000 - Ticker: RHM

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die Rheinmetall Aktie war mit +5,54% der stärkste DAX Gewinner des Handelstags.

war mit +5,54% der stärkste des Handelstags. Charttechnisch wurde die SMA50 im Tageschart sowie die SMA200 im 4-Stunden-Chart zurückerobert.

Oberhalb der SMA200 rückt das offene Gap bei 1.324,60 EUR als nächstes Kursziel in den Fokus.

DAX Gewinner des Tages: Rheinmetall Aktie überzeugt mit starkem Kursplus

Die Rheinmetall Aktie (RHM) legte zum Xetra-Schluss um 5,54% zu und setzte sich damit an die Spitze der DAX Gewinner. Die dynamische Erholung sorgt auch aus charttechnischer Sicht für ein deutlich verbessertes Bild.

Rheinmetall Aktie im Tageschart: Kaufsignal an der SMA50

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Blick auf den Tageschart zeigt, dass die Rheinmetall Aktie nach dem Rückschlag im November 2025 zunächst unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte gefallen war. Zwar gelang anschließend eine Erholung, das damalige Allzeithoch wurde jedoch nicht mehr erreicht. Stattdessen setzte erneut Verkaufsdruck ein. Zunächst stabilisierte sich der Kurs an der SMA200 (aktuell 1.474,73 EUR) und später an der SMA50 (1.110,12 EUR). Nach dem Bruch der SMA50 scheiterte eine Erholungsbewegung erneut an den wichtigen Durchschnittslinien. In den vergangenen Wochen liefen sämtliche Gegenbewegungen immer wieder an der SMA20 (1.037,60 EUR) aus.

Nach einem Gap-Abverkauf unter die Marke von 1.000 EUR gelang zunächst lediglich eine Erholung bis an die SMA20. Das offene Gap blieb dabei unverändert bestehen. Erst nach einem weiteren Rücksetzer konnte die Rheinmetall Aktie sowohl die SMA20 als auch zuletzt dynamisch die SMA50 zurückerobern. Der Schlusskurs lag erstmals wieder oberhalb der SMA50. Bemerkenswert: Die vergangenen neun Tageskerzen schlossen sämtlich im Plus....

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