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Ethische Rendite
14.07.2026 17:53 Uhr
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HV-Bericht: HORNBACH Holding

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) der Hornbach Holding AG & Co. KGaG (kurz "Hornbach Holding") fand - erfreulicherweise, wie ich finde - mit "physischer Präsenz" der Aktionäre statt. Veranstaltungsort war Landau in der schönen Südpfalz.

Hier mein Bericht für Sie:

Beginn war gegen 10:00 Uhr. Nach der Eröffnung der Veranstaltung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats Dr. John Feldmann erteilte dieser nach den üblichen Formalia dem Vorstandsvorsitzenden Albrecht Hornbach das Wort. Vorher sprach er eine Änderung im Vorstand an: Er begrüßte die neue Finanzvorständin Frau Kowalska.

Albrecht Hornbach ist derzeit Vorstandsvorsitzender der Hornbach Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Hornbach Holding AG & Co. KGaA. Seine Präsentation war der nächste Punkt:

Herr Hornbach dankte zunächst dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats für die einleitenden Worte. Er begann seine Präsentation mit einem Zitat von Jack Welch (einem erfolgreichen US-amerikanischen Manager):

"Change before you have to"

Herr Hornbach betonte, dass er in seinen Ausführungen verdeutlichen möchte, was das für Hornbach als Handelsunternehmen bedeutet. Die Handelsbranche sei in Europa mit großen Herausforderungen konfrontiert. Die Konflikte im Nahen Osten, der Krieg in der Ukraine, Einschränkungen auf Seewegen, höhere Rohstoff- und Energiepreise sowie Transportkosten - das seien alles Geschehnisse, "auf die wir als Händler keinen Einfluss haben", so der Vorstandsvorsitzende.

Herr Hornbach gab als klares Statement:

"Wir wollen mit unserem Sortiment, unseren Services und vielen guten Lösungen für mehr als 166 Millionen Menschen in neun europäischen Ländern tätig sein. Und somit positive Beiträge zur Wertschöpfung leisten."

Im vorigen Geschäftsjahr gelang das gut, wie das Umsatzwachstum auf 6,43 Milliarden Euro Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2025/2026 zeigt. Die Umsätze lagen damit 3,8 Prozent über dem Vorjahreszeitraum ...

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