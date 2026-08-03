EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Bekanntgabe von Informationen zu mit einem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 / Aktienrückkauf - 3. Zwischenmeldung

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



03.08.2026 / 13:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Betreff: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Bekanntgabe von Informationen zu mit einem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Angaben zum Emittenten und Inhalt:

Name: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Adresse: Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim

Inhalt der Meldung: Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm

Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm - 3. Zwischenmeldung

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (die "Gesellschaft") hat den Beginn ihres Rückkaufprogramms zum 16. Juli 2026 durch Bekanntgabe gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 am 10. Juli 2026 mitgeteilt.

Im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 31.07.2026, jeweils einschließlich, wurden insgesamt 39.107 Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Rückkaufprogramms erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgte durch die von der Gesellschaft beauftragte COMMERZBANK Aktiengesellschaft ausschließlich über das XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse.

Im Zeitraum vom 16.07.2026 bis zum 31.07.2026 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Aggregiertes

Volumen

(EUR) 16.07.2026 2.331 80,0554 186.609,20 17.07.2026 3.782 80,0733 302.837,20 20.07.2026 3.584 80,1874 287.391,70 21.07.2026 2.500 79,5986 198.996,40 22.07.2026 3.619 79,9657 289.395,70 23.07.2026 3.547 79,9759 283.674,50 24.07.2026 2.106 80,2305 168.965,50 27.07.2026 3.517 81,6897 287.302,80 28.07.2026 3.538 82,9161 293.357,30 29.07.2026 3.360 83,8500 281.735,90 30.07.2026 3.664 86,1281 315.573,50 31.07.2026 3.559 83,7887 298.204,00 Gesamt 39.107 81,6745 3.194.043,70

Informationen zu den mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften (einschließlich einer Aufstellung der Einzelgeschäfte in detaillierter Form) sind gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Website der Gesellschaft (www.hornbach-holding.de) im Bereich "Investor Relations" veröffentlicht.

Bornheim (Pfalz), 03.08.2026

HORNBACH Management AG

Der Vorstand