Mitteilung der BOOSTER Precision Components Holding GmbH:

BOOSTER Precision Components Holding GmbH gibt ungeprüfte Finanzzahlen für 2025 bekannt

- Gesamtjahresumsatz bei 161,7 Mio. EUR, ein Rückgang von 4,5 % gegenüber Vorjahr (Q4: EUR 38,2 Mio. EUR, -6,2 % gegenüber Vorjahr)

- Anstieg des EBITDA auf 16,3 Mio. EUR (+22,7 % gegenüber Vorjahr), unterstützt durch das Effizienzprogramm "Accelerate" (2024: 13,3 Mio. EUR)

- Reduzierung der Gesamtverbindlichkeiten um 13,5 Mio. EUR auf 80,7 Mio. EUR; Rückzahlung der Anleihe verläuft planmäßig

- Erweiterung der Umsatzbasis durch eine gestärke Vertriebsorganisation und neue Wachstumssegmente wie Robotik, stationäre Wasserstofftechnologie und Industriekompressoren

Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH (Anleihe; ISIN NO0012713520) hat heute ihren ungeprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht.

Gesamtjahr 2025

Im Geschäftsjahr 2025 belief sich der konsolidierte Umsatz von BOOSTER auf 161,7 Mio. EUR. Das entspricht einem Rückgang von 4,5 % gegenüber dem Vorjahr (2024: 169,3 Mio. EUR). Diese Entwicklung spiegelt in erster Linie das weiterhin gedämpfte Nachfrageumfeld im Automobilsektor ...

