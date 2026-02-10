Schwanewede (www.anleihencheck.de) - BOOSTER Precision Components Holding verfolgt geplante Anleiheemission nicht weiter - AnleihenewsDie BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") hat am 12. November 2025 bekannt gegeben, die Begebung einer neuen vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Unternehmensanleihe zu prüfen ("Anleihe-Emission"), so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
