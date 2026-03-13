Kalenderwoche 11 am deutschen KMU-Anleihemarkt

Bei der ABO Energy GmbH & Co. KGaA haben die Anleihegläubiger in dieser Woche dem Sanierungskurs des Unternehmens zugestimmt. Auf einer Versammlung am 9. März 2026 wurden sämtliche Beschlüsse von den Gläubigern mit deutlicher Mehrheit bestätigt. Kernpunkte sind dabei die Aussetzung einer Negativverpflichtung bis Ende 2026 und der Verzicht auf Kündigungsrechte bzgl. der ABO Energy-Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A3829F5) im Rahmen der laufenden Restrukturierung. Zum gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger wurde Rechtsanwalt Markus W. Kienle (SdK) gewählt. Gleichzeitig gibt es eine Veränderung in der ABO Energy-Geschäftsführung, so hat sich das Unternehmen mit sofortiger Wirkung vom Finanzgeschäftsführer Alexander Reinicke getrennt. Die Geschäftsführung betont, dass das operative Geschäft von der Veränderung unberührt bleibe.

Die reconcept Gruppe nutzt Anleihen gezielt zur Projektfinanzierung. Der Green Global Energy Bond II (ISIN: DE000A460PE6) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und 7,75 % Kupon ermöglicht den weiteren Ausbau der internationalen Projektpipeline. Geschäftsführer Karsten Reetz hebt im Gespräch mit dem Anleihen Finder hervor, dass ...

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