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WKN: A1MME7 | ISIN: DE000A1MME74 | Ticker-Symbol: NF4
Xetra
13.03.26 | 15:08
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ABO ENERGY
ABO ENERGY GMBH & CO KGAA Chart 1 Jahr
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ABO ENERGY GMBH & CO KGAA6,280-2,18 %
BENO HOLDING AG5,2000,00 %
DEUTSCHE ROHSTOFF AG87,90+2,81 %
JDC GROUP AG22,400-3,86 %
LEEF BLATTWERK GMBH102,000,00 %
MULTITUDE AG6,260+2,46 %
NAKIKI SE0,313-10,83 %
NETFONDS AG78,500,00 %
RECONCEPT GMBH95,000,00 %
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