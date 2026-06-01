Mitteilung der LEEF Blattwerk GmbH:

LEEF erhöht den Umsatz deutlich und erweitert seine Vertriebswege

Die LEEF Blattwerk GmbH steigert ihre Umsätze von April auf Mai um mehr als 50% und baut im gleichen Zug ihre Vertriebswege für die Marken LEEF und wisefood aus

Ein Umsatzzuwachs im Mai um 20-25% im Vormonatsvergleich wäre durch die Saison zu erwarten gewesen, aber die Entwicklung geht weit darüber hinaus. Die Wachstumsstrategie geht demnach auf und LEEF / wisefood freuen sich sehr, ein Umsatzwachstum von 50% allein in einem einzigen Monat übertroffen zu haben.

Somit ist der Zeitpunkt perfekt, die nächste Stufe der Ausweitung zu zünden. LEEF / wisefood verzeichnen ...

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