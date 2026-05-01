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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
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30.04.26 | 17:35
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BOOSTER PRECISION COMPONENTS
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BOOSTER PRECISION COMPONENTS GMBH69,00-8,00 %
CIRCUS SE8,250+0,12 %
DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT AG3,020-16,11 %
DF DEUTSCHE FORFAIT AG1,840+2,79 %
FINEXITY AG42,200-1,40 %
GEPVOLT SE100,000,00 %
HOERMANN INDUSTRIES GMBH105,40+0,13 %
LAIQON AG4,640+1,75 %
MS INDUSTRIE AG1,240+2,48 %
MUTARES SE & CO KGAA24,750-1,20 %
NAKIKI SE0,341-3,94 %
PHOTON ENERGY NV0,215-0,46 %
PHOTON ENERGY NV SCHULDV15,000+4,53 %
RECONCEPT GMBH99,10+0,10 %
SANHA GMBH & CO KG105,000,00 %
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