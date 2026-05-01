Kalenderwoche 18 am KMU-Anleihemarkt

Die GEPVOLT SE hat eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A460DL7) mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro und einem Kupon von 8,00 % p.a. begeben. Die siebenjährige Anleihe ist bereits seit Anfang des Jahres an der Börse Frankfurt gelistet und dient insbesondere der Finanzierung eines Batteriespeicherprojekts in Spremberg (Brandenburg) mit 12 MW Leistung. In dieser Woche stellte sich das Unternehmen Anlegern auf dem SMC Impact Investing Tag in Bonn vor. Die reconcept GmbH profitiert weiter von einer starken Investorennachfrage und hat das Volumen ihres "Green Global Energy Bond II" von 10 Mio. Euro auf bis zu 12 Mio. Euro erhöht. Die Anleihe (Kupon von 7,75 % p.a.) finanziert eine internationale Projektpipeline von über 10 GW in den Bereichen Wind, Solar und Speicher.

In der letzte April-Woche präsentieren zudem zahlreiche Anleihe-Emittenten ihre 2025er-Geschäftszahlen. Die DEAG Deutsche Entertainment AG meldet dabei ein Rekordjahr mit einem Umsatz von 490 ...

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