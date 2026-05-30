Ereignisreiche Woche am KMU-Anleihemarkt

Die PNE AG treibt in der Kalenderwoche 22 die Platzierung ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: DE000A460J75) planmäßig voran. Seit dieser Woche kann die Anleihe zusätzlich über DirectPlace der Deutschen Börse gezeichnet werden. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 65 Mio. Euro, der Zinssatz wird innerhalb einer Spanne von 6,75 % bis 7,75 % p.a. liegen. Mit den Mitteln will PNE die bestehende Anleihe 2022/27 vorzeitig refinanzieren, die Finanzierungsstruktur optimieren sowie die weitere Entwicklung der Projektpipeline und laufende Projekte finanzieren. Die Südzucker AG platziert über ihre niederländische Finanzierungstochter in dieser Woche eine neue Unternehmensanleihe über 400 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zinskupon von 4,375 % p.a. Die ausschließlich institutionell platzierte Emission dient vor allem der Refinanzierung der im Jahr 2027 fälligen Nachhaltigkeitsanleihe.

Die Iute Group hat ihre laufende 12%-Anleihe 2025/30 (ISIN: XS3047514446) ebenfalls im Rahmen einer Privatplatzierung um 140 Mio. Euro aufgestockt. Das Gesamtvolumen steigt damit auf 300 Mio. Euro. Der Emissionserlös dient insbesondere der Rückzahlung der noch ausstehenden 11%-Anleihe 2021/26 sowie der weiteren Optimierung der Kapitalstruktur und dem Wachstum des Kreditportfolios. Die Singulus Technologies AG ...

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