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WKN: A3E5DA | ISIN: DE000A3E5DA0 | Ticker-Symbol: LOU
Hamburg
29.05.26 | 15:53
3,000 Euro
+6,38 % +0,180
Branche
Unterhaltung
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Sonstige
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BOOSTER PRECISION COMPONENTS
BOOSTER PRECISION COMPONENTS GMBH Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BOOSTER PRECISION COMPONENTS GMBH65,000,00 %
CIRCUS SE7,610-1,04 %
DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT AG3,000+6,38 %
ENERGIEKONTOR AG45,050-6,34 %
EPH GROUP AG69,000,00 %
FORMYCON AG22,600+6,10 %
HMS BERGBAU AG42,600+1,43 %
HOERMANN INDUSTRIES GMBH105,52+0,10 %
IUTECREDIT FINANCE SARL101,25-0,44 %
LAIQON AG4,990+1,22 %
PCC SE99,550,00 %
PHOTON ENERGY NV0,338+4,97 %
PHOTON ENERGY NV SCHULDV15,950-0,64 %
PLATFORM GROUP SE & CO KGAA2,760-1,43 %
PNE AG10,060-0,20 %
RECONCEPT GMBH98,000,00 %
SINGULUS TECHNOLOGIES AG6,000-0,99 %
SUEDZUCKER AG11,500+0,88 %
TEMPTON PERSONALDIENSTLEISTUNGEN GMBH99,150,00 %
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