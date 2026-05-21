DJ PTA-News: PCC SE: PCC im ersten Quartal 2026 mit stabilen Ergebnissen bei rückläufigem Umsatz - PCC-Gruppe nach verhaltenem Start seit Anfang März mit deutlichem Aufwärtstrend in Kernaktivitäten

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

PCC SE: PCC im ersten Quartal 2026 mit stabilen Ergebnissen bei rückläufigem Umsatz

PCC-Gruppe nach verhaltenem Start seit Anfang März mit deutlichem Aufwärtstrend in Kernaktivitäten

Duisburg (pta000/21.05.2026/16:48 UTC+2)

Duisburg, 21. Mai 2026. Der Duisburger PCC-Konzern hat im ersten Quartal eine stabile Ergebnisentwicklung trotz geringeren Umsatzes erreicht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging gegenüber dem Vorjahresquartal nur leicht, um 2,9 % auf 13,0 Millionen EUR zurück, der Umsatz sank um 12,0 % auf 221,0 Millionen EUR.

Während das Segment Handel & Services ein Umsatzplus verbuchte, zeigten sich insbesondere im Polyole-, Chlor- und Silizium-Segment Umsatzrückgänge. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem geringeren Preisniveau als im Vergleichsquartal. Zudem betrieben wir damals noch die seit Sommer 2025 temporär stillgelegte Siliziummetall-Anlage in Island. Beim EBITDA wurden die Rückgänge im Tenside- und Chlor-Segment teilweise durch Ergebnisverbesserungen im Segment Handel & Services sowie einen geringeren Verlust im Segment Silizium & Derivate kompensiert.

Beim operativen Ergebnis (EBIT, Ergebnis vor Zinsen und Steuern) kam die PCC-Gruppe im ersten Quartal auf einen Verlust von -7,8 Millionen EUR, nahezu unverändert zum Vorjahresquartal (-7,9 Millionen EUR). Das Vorsteuerergebnis (EBT) zeigte sich um 52,1 % auf -15,5 Millionen EUR verbessert, was im Wesentlichen aus einem positiven und gegenüber dem Vorjahr um 16,7 Millionen EUR erhöhten Ergebnisbeitrag aus Wechselkursveränderungen resultiert.

"Insgesamt verzeichnet die PCC-Gruppe nach einem eher verhaltenen Start ins neue Geschäftsjahr 2026 seit Anfang März einen deutlichen Aufwärtstrend in ihren Kernaktivitäten", erklärt Riccardo Koppe, Finanzvorstand/Chief Financial Officer der PCC SE und ergänzt: "Diese positive Geschäftsentwicklung basiert auf höheren Anlagenauslastungen und einer seit Ausbruch des Iran-Krieges anhaltend hohen Auftragslage in den Chemiesegmenten der PCC-Gruppe." Preissteigerungen bei Rohstoffen können bislang durch höhere Verkaufspreise kompensiert werden und es bestehen keine Versorgungsengpässe bei Rohstoffen. Dieser Trend hält aktuell an.

Entwicklung in den Konzernsegmenten

Umsatzstärkstes Segment ist weiterhin Tenside & Derivate. Erlöse und EBITDA gingen aufgrund niedrigerer Preise zurück. Seit Anfang März verzeichnet das Segment einen starken Anstieg der Nachfrage. Dies gilt auch für das Segment Polyole & Derivate, welches das Quartal mit einem verbesserten EBITDA bei rückläufigem Umsatz abschloss. Im Segment Chlor & Derivate blieben im ersten Quartal die Preise stabil zum Vorquartal. Im Vergleich zum Vorjahresquartal resultierte daraus allerdings ein preisbedingter Umsatzrückgang.

Der vorübergehende Stillstand der Siliziummetall-Produktion hielt auch im ersten Quartal 2026 an. Der Umsatz, aber auch die Verluste des Segments Silizium & Derivate gingen daher deutlich zurück. Marktprognosen gehen von einer Erholung des Preisniveaus Ende 2026 oder Anfang 2027 aus und unter bestimmten wirtschaftlichen und regulatorischen Bedingungen kann sich die PCC SE dann ein Wiederanfahren vorstellen.

Außerordentlich gut entwickelte sich das Geschäft im Segment Handel & Services. Der Umsatz stieg um 26,2 %, das EBITDA um 34,9% und das EBT verfünffachte sich nahezu zum Vorjahresquartal. Im Segment Logistik verteidigte die intermodale Containerlogistik die Marktführerschaft in Polen. Das Segment erreicht seit Anfang März wieder Steigerungen von Umsatz und operativem Ergebnis. Im gesamten ersten Quartal gingen Umsatz und Ergebnisse gegenüber dem Vorjahresquartal etwas zurück.

Im Segment Holding & Projekte konnten wir die Auslastung der 2024 in Betrieb genommenen Alkoxylate-Anlage in Malaysia weiter steigern und im März nahezu Vollauslastung erreichen. Ein weiteres Projekt einer Chloralkali-Anlage, das wir bislang in den USA verfolgten, wurde im ersten Quartal 2026 zunächst fortgesetzt, dann unterbrochen und letztlich eingestellt.

Tilgung endfälliger Anleihen

Zum 1. April 2026 tilgte die PCC SE die 2022 emittierte 4,00%-Anleihe ISIN DE000A3MQZM5 endfällig. Das Rückzahlungsvolumen betrug 21,0 Millionen EUR.

Die genannten Konzernkennzahlen sind ungeprüft. Dieser Quartalsbericht ist online unter https:// www.pcc-finanzinformationen.eu verfügbar. Dort steht auch der PCC SE Geschäftsbericht der 2025 mit den finalen testierten Geschäftszahlen des vergangenen Jahres zum Download bereit.

Über die PCC SE

Die PCC SE mit Hauptsitz in Duisburg ist die Beteiligungsholding der weltweit tätigen PCC-Gruppe mit rund 3.400 Mitarbeitenden. Ihre Konzerngesellschaften verfügen über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien sowie im Bereich Containerlogistik. Als langfristig orientierter Investor konzentriert sich die PCC SE darauf, durch nachhaltige Investitionen die Unternehmenswerte ihrer Beteiligungen kontinuierlich zu steigern und beständig neue Werte zu schaffen. Die größten Chemieproduzenten der PCC-Gruppe sind die PCC Rokita SA, ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas führender Produzent von Polyolen, sowie die PCC Exol SA, einer der modernsten Tenside-Produzenten in Europa. Gegründet wurde PCC 1993 von Waldemar Preussner, Alleinaktionär der PCC SE, der heute den Vorsitz im Aufsichtsrat innehat. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die PCC-Gruppe mit einem Konzernumsatz von 923,6 Millionen EUR ein Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 81,4 Millionen EUR. Weitere Informationen über PCC finden Sie unter https://www.pcc.eu.

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Aussender: PCC SE Moerser Straße 149 47198 Duisburg Deutschland Ansprechpartner: Susanne Biskamp, PCC Head of Marketing, Media, Direktinvest Tel.: +49 2066 2019-35 E-Mail: pr@pcc.eu Website: www.pcc.eu ISIN(s): DE000A460Q50 (Anleihe) DE000A460Q68 (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart

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