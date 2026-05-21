Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 21.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Nach dem Tungsten-Schock: Startet hier jetzt die nächste große US-Critical-Minerals-Story?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3510Z | ISIN: DE000A3510Z9 | Ticker-Symbol:
Stuttgart
21.05.26 | 17:00
99,65 
-2,30 % -2,35
Branche
Chemie
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
PCC SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PCC SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
103,040,00017:48
Dow Jones News
21.05.2026 17:21 Uhr
232 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: PCC SE: PCC im ersten Quartal 2026 mit stabilen Ergebnissen bei rückläufigem Umsatz - PCC-Gruppe nach verhaltenem Start seit Anfang März mit deutlichem Aufwärtstrend in Kernaktivitäten

DJ PTA-News: PCC SE: PCC im ersten Quartal 2026 mit stabilen Ergebnissen bei rückläufigem Umsatz - PCC-Gruppe nach verhaltenem Start seit Anfang März mit deutlichem Aufwärtstrend in Kernaktivitäten

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

PCC SE: PCC im ersten Quartal 2026 mit stabilen Ergebnissen bei rückläufigem Umsatz

PCC-Gruppe nach verhaltenem Start seit Anfang März mit deutlichem Aufwärtstrend in Kernaktivitäten

Duisburg (pta000/21.05.2026/16:48 UTC+2)

Duisburg, 21. Mai 2026. Der Duisburger PCC-Konzern hat im ersten Quartal eine stabile Ergebnisentwicklung trotz geringeren Umsatzes erreicht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging gegenüber dem Vorjahresquartal nur leicht, um 2,9 % auf 13,0 Millionen EUR zurück, der Umsatz sank um 12,0 % auf 221,0 Millionen EUR.

Während das Segment Handel & Services ein Umsatzplus verbuchte, zeigten sich insbesondere im Polyole-, Chlor- und Silizium-Segment Umsatzrückgänge. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem geringeren Preisniveau als im Vergleichsquartal. Zudem betrieben wir damals noch die seit Sommer 2025 temporär stillgelegte Siliziummetall-Anlage in Island. Beim EBITDA wurden die Rückgänge im Tenside- und Chlor-Segment teilweise durch Ergebnisverbesserungen im Segment Handel & Services sowie einen geringeren Verlust im Segment Silizium & Derivate kompensiert.

Beim operativen Ergebnis (EBIT, Ergebnis vor Zinsen und Steuern) kam die PCC-Gruppe im ersten Quartal auf einen Verlust von -7,8 Millionen EUR, nahezu unverändert zum Vorjahresquartal (-7,9 Millionen EUR). Das Vorsteuerergebnis (EBT) zeigte sich um 52,1 % auf -15,5 Millionen EUR verbessert, was im Wesentlichen aus einem positiven und gegenüber dem Vorjahr um 16,7 Millionen EUR erhöhten Ergebnisbeitrag aus Wechselkursveränderungen resultiert.

"Insgesamt verzeichnet die PCC-Gruppe nach einem eher verhaltenen Start ins neue Geschäftsjahr 2026 seit Anfang März einen deutlichen Aufwärtstrend in ihren Kernaktivitäten", erklärt Riccardo Koppe, Finanzvorstand/Chief Financial Officer der PCC SE und ergänzt: "Diese positive Geschäftsentwicklung basiert auf höheren Anlagenauslastungen und einer seit Ausbruch des Iran-Krieges anhaltend hohen Auftragslage in den Chemiesegmenten der PCC-Gruppe." Preissteigerungen bei Rohstoffen können bislang durch höhere Verkaufspreise kompensiert werden und es bestehen keine Versorgungsengpässe bei Rohstoffen. Dieser Trend hält aktuell an.

Entwicklung in den Konzernsegmenten

Umsatzstärkstes Segment ist weiterhin Tenside & Derivate. Erlöse und EBITDA gingen aufgrund niedrigerer Preise zurück. Seit Anfang März verzeichnet das Segment einen starken Anstieg der Nachfrage. Dies gilt auch für das Segment Polyole & Derivate, welches das Quartal mit einem verbesserten EBITDA bei rückläufigem Umsatz abschloss. Im Segment Chlor & Derivate blieben im ersten Quartal die Preise stabil zum Vorquartal. Im Vergleich zum Vorjahresquartal resultierte daraus allerdings ein preisbedingter Umsatzrückgang.

Der vorübergehende Stillstand der Siliziummetall-Produktion hielt auch im ersten Quartal 2026 an. Der Umsatz, aber auch die Verluste des Segments Silizium & Derivate gingen daher deutlich zurück. Marktprognosen gehen von einer Erholung des Preisniveaus Ende 2026 oder Anfang 2027 aus und unter bestimmten wirtschaftlichen und regulatorischen Bedingungen kann sich die PCC SE dann ein Wiederanfahren vorstellen.

Außerordentlich gut entwickelte sich das Geschäft im Segment Handel & Services. Der Umsatz stieg um 26,2 %, das EBITDA um 34,9% und das EBT verfünffachte sich nahezu zum Vorjahresquartal. Im Segment Logistik verteidigte die intermodale Containerlogistik die Marktführerschaft in Polen. Das Segment erreicht seit Anfang März wieder Steigerungen von Umsatz und operativem Ergebnis. Im gesamten ersten Quartal gingen Umsatz und Ergebnisse gegenüber dem Vorjahresquartal etwas zurück.

Im Segment Holding & Projekte konnten wir die Auslastung der 2024 in Betrieb genommenen Alkoxylate-Anlage in Malaysia weiter steigern und im März nahezu Vollauslastung erreichen. Ein weiteres Projekt einer Chloralkali-Anlage, das wir bislang in den USA verfolgten, wurde im ersten Quartal 2026 zunächst fortgesetzt, dann unterbrochen und letztlich eingestellt.

Tilgung endfälliger Anleihen

Zum 1. April 2026 tilgte die PCC SE die 2022 emittierte 4,00%-Anleihe ISIN DE000A3MQZM5 endfällig. Das Rückzahlungsvolumen betrug 21,0 Millionen EUR.

Die genannten Konzernkennzahlen sind ungeprüft. Dieser Quartalsbericht ist online unter https:// www.pcc-finanzinformationen.eu verfügbar. Dort steht auch der PCC SE Geschäftsbericht der 2025 mit den finalen testierten Geschäftszahlen des vergangenen Jahres zum Download bereit.

Über die PCC SE

Die PCC SE mit Hauptsitz in Duisburg ist die Beteiligungsholding der weltweit tätigen PCC-Gruppe mit rund 3.400 Mitarbeitenden. Ihre Konzerngesellschaften verfügen über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien sowie im Bereich Containerlogistik. Als langfristig orientierter Investor konzentriert sich die PCC SE darauf, durch nachhaltige Investitionen die Unternehmenswerte ihrer Beteiligungen kontinuierlich zu steigern und beständig neue Werte zu schaffen. Die größten Chemieproduzenten der PCC-Gruppe sind die PCC Rokita SA, ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas führender Produzent von Polyolen, sowie die PCC Exol SA, einer der modernsten Tenside-Produzenten in Europa. Gegründet wurde PCC 1993 von Waldemar Preussner, Alleinaktionär der PCC SE, der heute den Vorsitz im Aufsichtsrat innehat. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die PCC-Gruppe mit einem Konzernumsatz von 923,6 Millionen EUR ein Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 81,4 Millionen EUR. Weitere Informationen über PCC finden Sie unter https://www.pcc.eu.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      PCC SE 
           Moerser Straße 149 
           47198 Duisburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Susanne Biskamp, PCC Head of Marketing, Media, Direktinvest 
Tel.:         +49 2066 2019-35 
E-Mail:        pr@pcc.eu 
Website:       www.pcc.eu 
ISIN(s):       DE000A460Q50 (Anleihe) DE000A460Q68 (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779374880265 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2026 10:48 ET (14:48 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.