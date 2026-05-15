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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
Xetra
15.05.26 | 11:33
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ENERGIEKONTOR AG45,950+1,77 %
FINEXITY AG37,6000,00 %
FUSSBALLCLUB GELSENKIRCHEN-SCHALKE 04 EV107,80+0,11 %
GEPVOLT SE99,60-0,05 %
HAUSVORTEIL AG9,0500,00 %
HEP GLOBAL GMBH76,32+0,75 %
HOMETOGO SE1,270-1,93 %
IUTECREDIT FINANCE SARL100,20-1,25 %
JDC GROUP AG21,8000,00 %
KATJES INTERNATIONAL GMBH & CO KG103,54-0,01 %
MUTARES SE & CO KGAA26,100-0,76 %
PCC SE99,50+0,10 %
PNE AG9,680-1,02 %
SANHA GMBH & CO KG106,000,00 %
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