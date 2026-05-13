Mitteilung des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.:

FC Schalke 04 steigt in die Bundesliga auf: Informationen zum Bundesliga-Bonus

Der FC Schalke 04 hat am 2. Mai durch einen 1:0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf den Aufstieg in die Bundesliga erreicht. Bereits zwei Spieltage vor Saisonende war dem S04 ein direkter Aufstiegsplatz nicht mehr zu nehmen. Am gleichen Wochenende gewann der Verein zudem die Zweitligameisterschaft. Damit kehrt der FC Schalke 04 als Meister der 2. Bundesliga in die Bundesliga zurück.

Die am 26. November 2025 erfolgreich am Kapitalmarkt platzierte Unternehmensanleihe 2025/2030 (WKN: A460AT / ISIN: DE000A460AT6) ist neben einem festen jährlichen Zinssatz von 6,50 Prozent mit einem einmaligen Bundesliga-Bonus (der ...

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