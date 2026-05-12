DJ PTA-News: HausVorteil AG: Equity-Release-Immobilien als Alternative für Investoren in einem zunehmend regulierten Mietmarkt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: Equity-Release-Immobilien als Alternative für Investoren in einem zunehmend regulierten Mietmarkt

Deutschland (pta000/12.05.2026/09:00 UTC+2)

• Mietrechtsverschärfung erhöht Druck auf klassische Vermieter • BodoBroker verbindet Eigentümer und Investoren jenseits des Mietwohnungsmarkts • Wöchentlicher Investorenbrief bietet exklusiven Zugang zu geprüften Equity-Release-Angeboten

Deutschland, 12. Mai 2026 - Die Diskussion um die geplante Verschärfung des Mietrechts gewinnt weiter an Dynamik. Das Bundeskabinett hat am 29. April 2026 neue Regelungen auf den Weg gebracht, unter anderem zur Begrenzung von Indexmieten, zu Kurzzeitmietverträgen, möblierten Wohnungen und zur Ausweitung der Schonfristzahlung bei Mietrückständen. Der Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland e.V. kritisiert das Vorhaben scharf und warnt davor, dass private Vermietung durch zusätzliche Pflichten, begrenzte Einnahmemöglichkeiten und geringere Rechtssicherheit weiter an Attraktivität verlieren könnte.

Nach Einschätzung der HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222) zeigt die aktuelle Debatte, dass Investoren im Wohnimmobilienmarkt zunehmend nach Strukturen suchen, die den Zugang zu Immobilienwerten ermöglichen, ohne zwingend dem klassischen Vermieter-Mieter-Verhältnis einer privaten Wohnraumvermietung zu entsprechen.

BodoBroker verbindet Eigentümer und Investoren jenseits des Mietwohnungsmarkts

Genau hier setzt die von der HausVorteil AG betriebene Investorenplattform BodoBroker an. BodoBroker ( www.BodoBroker.com) verbindet private Immobilieneigentümer mit Liquiditätsbedarf und Investoren, indem gebundenes Immobilienvermögen über strukturierte Equity-Release-Modelle - etwa Teilkauf mit Nießbrauchrecht oder Grundstückskauf mit Erbbaurecht - in investierbare Anlageformen überführt wird.

Für Investoren entsteht damit eine interessante Alternative zum klassischen Erwerb vermieteter Wohnimmobilien: Sie erhalten Zugang zu qualifizierten Wohnimmobilien-Opportunitäten, ohne in jedem Fall selbst als klassischer Vermieter im regulierten Mietwohnungsmarkt aufzutreten. Die konkrete rechtliche Struktur hängt vom jeweiligen Modell und Objekt ab; gerade deshalb bietet BodoBroker Investoren geprüfte, strukturierte und professionell aufbereitete Angebote.

"Die aktuelle Mietrechtsdebatte verdeutlicht, dass klassische private Vermietung für viele Eigentümer und Investoren anspruchsvoller wird. Equity Release eröffnet eine andere Perspektive: Investoren können an Wohnimmobilien partizipieren, während Eigentümer Kapital freisetzen können, ohne ihre Immobilie unmittelbar aufgeben zu müssen", sagt Dirk Hotopp, CEO der HausVorteil AG. "Mit BodoBroker schaffen wir einen effizienten Zugang zu einem Marktsegment, das in Deutschland strukturell wächst und zugleich weniger stark von den Mechanismen der klassischen Neuvermietung geprägt ist."

Wöchentlicher Investorenbrief bietet exklusiven Zugang zu geprüften Equity-Release-Angeboten

Über den BodoBroker Investorenbrief erhalten Investoren wöchentlich exklusive, öffentlich nicht zugängliche und geprüfte Immobilienangebote direkt per E-Mail. Der Zugang richtet sich ausschließlich an Investoren und Unternehmen im Sinne des -- 14 BGB.

Jetzt anmelden: BodoBroker Investorenbrief

Über HausVorteil

Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222), gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Equity Release spezialisiertes Immobilienunternehmen. Die Gesellschaft vermittelt Immobilien sowie innovative Rekapitalisierungsprodukte an professionelle Investoren und eigene Ankaufgesellschaften und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu Liquidität, ohne das eigene Zuhause aufgeben zu müssen.

Die von der 100%igen Tochtergesellschaft HV GenerationsKapital GmbH emittierte Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" (ISIN: DE000A460CR6; www.GenerationsKapital.de) ermöglicht es Anlegern, über Fremdkapital am Ankauf von Immobilien zu partizipieren, die über die Plattform der HausVorteil AG vermittelt werden.

Der BodoBroker Investorenbrief (www.BodoBroker.com) bietet qualifizierten Investoren und Partnern direkten Zugang zu ausgewählten Investmentopportunitäten. Über diese Plattform werden regelmäßig konkrete Transaktionen im Bereich Equity Release Immobilien vorgestellt und zur Vermittlung angeboten.

Hinweis: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements beruhen. Die tatsächliche Entwicklung kann hiervon abweichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Sören Ploschke (CFO) Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

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Aussender: HausVorteil AG Am Sandtorkai 71 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sören Ploschke Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: invest@hausvorteil.de Website: www.hausvorteil.de ISIN(s): DE000A31C222 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

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May 12, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)