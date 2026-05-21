Die HausVorteil AG, ein auf Equity Release spezialisiertes Immobilienunternehmen und deutscher Marktführer im Erbbaurecht, bietet vielfältige Investitionsmöglichkeiten für Anleger, die vom Unternehmen überzeugt sind. Neben einem Direktinvestment in die im Münchner m:access gelistete HausVorteil-Aktie (ISIN: DE000A31C222) können Anleger auch in die Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" (ISIN: DE000A460CR6) investieren oder über die neue Plattform BodoBroker Zugang zu exklusiven Equity-Release-Immobilien erhalten. Im Interview mit dem Nebenwerte Magazin sprechen CEO Dirk Hotopp und CFO Sören Ploschke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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