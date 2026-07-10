PTA-News: HausVorteil AG: HausVorteil AG erweitert Kapitalmarktpräsenz: Aktie ab sofort auch über LS Exchange auf Trade Republic handelbar

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Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: HausVorteil AG erweitert Kapitalmarktpräsenz: Aktie ab sofort auch über LS Exchange auf Trade Republic handelbar

Deutschland (pta000/10.07.2026/09:20 UTC+2)

• Aktie der HausVorteil AG ab sofort auch über LSX handelbar • Zugang zum Retail-Kapitalmarkt über Trade Republic möglich

Deutschland, 10. Juli 2026 - Die Aktien der HausVorteil AG sind ab sofort auch an der LS Exchange / LSX handelbar. Damit erweitert die Gesellschaft die Verfügbarkeit ihrer Aktie für private und institutionelle Anleger und stärkt zugleich ihre Präsenz im deutschen und europäischen Retail-Investorenmarkt.

Die HausVorteil-Aktie wird unter der ISIN DE000A31C222, der WKN A31C22 und dem Börsenkürzel KA1 geführt. Gleichzeitig mit der Einbeziehung in den Handel der LS Exchange wird die Aktie auch über digitale Broker wie Trade Republic zugänglich und damit für eine breite Gruppe privater Anleger einfacher handelbar.

Die LS Exchange zählt zu den bedeutendsten Handelsplätzen für den deutschen Retail-Kapitalmarkt. Als Handelspartner zahlreicher Neobroker und Direktbanken ermöglicht sie privaten Anlegern einen einfachen digitalen Zugang zum Aktienhandel.

Besonders relevant ist die Handelbarkeit über Trade Republic. Mit mehreren Millionen Kunden zählt der Neobroker zu den wichtigsten digitalen Wertpapierplattformen Europas. Für die HausVorteil AG eröffnet sich damit ein zusätzlicher Zugang zu einer großen Zahl privater Anleger.

Sören Ploschke, CFO der HausVorteil AG, kommentiert: "Die zusätzliche Handelbarkeit unserer Aktie über die LS Exchange ist ein wichtiger Schritt, um die Kapitalmarktpräsenz der HausVorteil AG weiter auszubauen. Besonders der Zugang über Trade Republic ist für uns ein wichtiger Meilenstein unserer Kapitalmarktstrategie. Unser Ziel ist es, die HausVorteil-Aktie für Anleger so einfach und komfortabel handelbar zu machen wie möglich."

Als nächsten Schritt verfolgt die HausVorteil AG, die Voraussetzungen für die Aufnahme der Aktie in Wertpapiersparpläne zu schaffen. Damit soll die HausVorteil-Aktie perspektivisch nicht nur für Einzelinvestments, sondern auch für den langfristigen Portfolioaufbau im Depot zur Verfügung stehen.

"Unser Anspruch ist es, die HausVorteil-Aktie für Anleger so einfach zugänglich zu machen wie möglich, perspektivisch auch über Wertpapiersparpläne", ergänzt Sören Ploschke. "Parallel bauen wir BodoBroker unsere Plattform für professionelle Immobilieninvestoren weiter aus. Beide Initiativen verfolgen dasselbe Ziel: den Zugang zu attraktiven Investmentmöglichkeiten digital und effizient zu gestalten."

Die HausVorteil AG sieht in der erweiterten Handelbarkeit einen weiteren Baustein ihrer Kapitalmarktstrategie. Ziel ist es, die Sichtbarkeit der Gesellschaft zu erhöhen, die technische Zugänglichkeit der Aktie zu verbessern und die Investorenbasis langfristig zu verbreitern.

Über HausVorteil Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222), gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Equity Release spezialisiertes Immobilienunternehmen. Die Gesellschaft vermittelt Immobilien sowie innovative Rekapitalisierungsprodukte an professionelle Investoren und eigene Ankaufgesellschaften und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu Liquidität, ohne das eigene Zuhause aufgeben zu müssen.

Die von der 100%igen Tochtergesellschaft HV GenerationsKapital GmbH emittierte Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" (ISIN: DE000A460XXX; www.GenerationsKapital.de) ermöglicht es Anlegern, über Fremdkapital am Ankauf von Immobilien zu partizipieren, die über die Plattform der HausVorteil AG vermittelt werden.

Die Equity-Releas-Plattform "BodoBroker" (www.BodoBroker.com) bietet qualifizierten Investoren und Partnern direkten Zugang zu ausgewählten Investmentopportunitäten. Über diese Plattform werden regelmäßig konkrete Transaktionen im Bereich Equity Release Immobilien vorgestellt und zur Vermittlung angeboten.

Hinweis: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements beruhen. Die tatsächliche Entwicklung kann hiervon abweichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Sören Ploschke (CFO) Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

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Aussender: HausVorteil AG Am Sandtorkai 71 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sören Ploschke Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: invest@hausvorteil.de Website: www.hausvorteil.de ISIN(s): DE000A31C222 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783668000771 ]

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July 10, 2026 03:20 ET (07:20 GMT)