DJ PTA-News: HausVorteil AG: NuWays AG veröffentlicht Initial Research mit Kaufempfehlung und Kursziel von 17,80 EUR

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: NuWays AG veröffentlicht Initial Research mit Kaufempfehlung und Kursziel von 17,80 EUR

Deutschland (pta000/03.07.2026/12:05 UTC+2)

Deutschland, 3. Juli 2026 - Die NuWays AG hat heute ein Initial Research zur HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222) veröffentlicht und die Aktie mit der Empfehlung "BUY" sowie einem Kursziel von 17,80 EUR auf Sicht von zwölf Monaten in die Coverage aufgenommen.

Die Studie mit dem Titel "The house edge is real // Initiate with BUY" stellt insbesondere die Positionierung der HausVorteil AG als spezialisierte Equity-Release-Plattform für Wohnimmobilieneigentümer in Deutschland heraus. Nach Einschätzung der Analysten verbindet HausVorteil liquiditätssuchende Immobilieneigentümer über die proprietäre B2B-Plattform BodoBroker mit professionellen und institutionellen Investoren. BodoBroker ermöglicht Investoren den Zugang zu qualifizierten Off-Market-Transaktionen in unterschiedlichen Equity-Release-Strukturen, darunter Teilkauf mit Nießbrauch, Gesamtkauf mit Rückmiete, Gesamtkauf mit Wohnungsrecht sowie Grundstückskauf mit Erbbaurecht.

NuWays hebt in der Analyse hervor, dass HausVorteil seit der Gründung ein Portfolio von mehr als 280 Wohneinheiten mit einem Volumen von rund 140 Mio. EUR Assets under Management über eigene Zweckgesellschaften aufgebaut hat. Darüber hinaus ermögliche die BodoBroker-Plattform ein kapitalleichtes Provisionsgeschäft über das gesamte Produktspektrum hinweg. Die Analysten sehen HausVorteil dabei als Anbieterin, die verschiedene Equity-Release-Modelle unter einer Plattform bündelt und dadurch sowohl für Immobilieneigentümer als auch für Investoren einen strukturierten Marktzugang schafft.

Für die kommenden Jahre erwartet NuWays auf Basis der eigenen Schätzungen ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum. Die Analysten prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes von 3,1 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2026e auf 6,4 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2030e. Das EBIT soll nach Einschätzung von NuWays im gleichen Zeitraum von 0,4 Mio. EUR auf 2,1 Mio. EUR steigen. Die Bewertung der Aktie basiert laut NuWays auf einem DCF-Modell.

"Die Aufnahme der Coverage durch NuWays ist für HausVorteil ein wichtiger Schritt zur weiteren Erhöhung der Kapitalmarktsichtbarkeit", sagt Sören Ploschke, Vorstand Finanzen und Recht der HausVorteil AG. "Die Studie unterstreicht aus unserer Sicht die strategische Relevanz unseres Multi-Produkt-Ansatzes, die Skalierbarkeit von BodoBroker und das Potenzial unseres kapitalleichten Plattformgeschäfts. Wir sehen uns darin bestätigt, den Markt für Equity Release in Deutschland gemeinsam mit professionellen Investoren weiter strukturiert zu erschließen."

Die vollständige Analyse steht auf der Research-Plattform der NuWays AG zum Download zur Verfügung.

Über HausVorteil

Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222), gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Equity Release spezialisiertes Immobilienunternehmen. Die Gesellschaft vermittelt Immobilien sowie innovative Rekapitalisierungsprodukte an professionelle Investoren und eigene Ankaufgesellschaften und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu Liquidität, ohne das eigene Zuhause aufgeben zu müssen.

Die von der 100%igen Tochtergesellschaft HV GenerationsKapital GmbH emittierte Anleihe "HV GenerationsKapital 2026" (ISIN: DE000A460XXX; www.GenerationsKapital.de) ermöglicht es Anlegern, über Fremdkapital am Ankauf von Immobilien zu partizipieren, die über die Plattform der HausVorteil AG vermittelt werden.

Die Equity-Releas-Plattform "BodoBroker" (www.BodoBroker.com) bietet qualifizierten Investoren und Partnern direkten Zugang zu ausgewählten Investmentopportunitäten. Über diese Plattform werden regelmäßig konkrete Transaktionen im Bereich Equity Release Immobilien vorgestellt und zur Vermittlung angeboten.

Hinweis: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements beruhen. Die tatsächliche Entwicklung kann hiervon abweichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Sören Ploschke (CFO) Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

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Aussender: HausVorteil AG Am Sandtorkai 71 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sören Ploschke Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: invest@hausvorteil.de Website: www.hausvorteil.de ISIN(s): DE000A31C222 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783073100567 ]

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July 03, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)