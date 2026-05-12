Mitteilung der HausVorteil AG:
Equity-Release-Immobilien als Alternative für Investoren in einem zunehmend regulierten Mietmarkt- Mietrechtsverschärfung erhöht Druck auf klassische Vermieter - BodoBroker verbindet Eigentümer und Investoren jenseits des Mietwohnungsmarkts - Wöchentlicher Investorenbrief bietet exklusiven Zugang zu geprüften Equity-Release-Angeboten
Die Diskussion um die geplante Verschärfung des Mietrechts gewinnt weiter an Dynamik. Das Bundeskabinett hat am 29. April 2026 neue Regelungen auf den Weg gebracht, unter anderem zur Begrenzung von Indexmieten, zu Kurzzeitmietverträgen, möblierten Wohnungen und zur Ausweitung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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