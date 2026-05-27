Aufstockung von 140 Mio. Euro
Die Iute Group hat ihre bestehende Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: XS3047514446) im Rahmen einer Privatplatzierung um 140 Mio. Euro aufgestockt. Damit erhöht sich das Gesamtvolumen der 12%-Anleihe auf 300 Mio. Euro. Die zusätzlichen Schuldverschreibungen wurden zu 99,50 % des Nennwerts platziert.
Mit dem Emissionserlös will die Iute Group ihre Kapitalstruktur weiter optimieren und bestehende Verbindlichkeiten refinanzieren. Dazu zählt insbesondere die Rückzahlung der laufenden 11%-Anleihe 2021/26 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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