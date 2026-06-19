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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
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19.06.26 | 17:35
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29,40029,50018:41
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5-Tage-Chart
ACCENTRO
ACCENTRO REAL ESTATE AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACCENTRO REAL ESTATE AG57,000,00 %
ARTEUS ENERGY GMBH--
ASG ENERGIEINVEST GMBH--
EVERYIELD AG100,000,00 %
FCR IMMOBILIEN AG10,9000,00 %
HEP GLOBAL GMBH56,10-6,18 %
IUTECREDIT FINANCE SARL100,00-0,69 %
LEEF BLATTWERK GMBH99,000,00 %
MUTARES SE & CO KGAA29,400+3,89 %
PLATFORM GROUP SE & CO KGAA1,200-8,75 %
SINGULUS TECHNOLOGIES AG7,300-5,19 %
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