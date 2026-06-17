Mitteilung der FCR Immobilien AG:
Hauptversammlung 2026 beschließt Dividende von 0,35 Euro je Aktie und bestätigt strategischen Kurs
Die Aktionärinnen und Aktionäre der FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) haben auf der ordentlichen Hauptversammlung 2026 sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen die Aktionärinnen und Aktionäre die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie. Damit setzt FCR ihre auf Kontinuität und nachhaltige Wertschaffung ausgerichtete Dividendenpolitik konsequent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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