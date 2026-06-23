FCR Immobilien Aktiengesellschaft,
Pullach im Isartal
ISIN: DE000A1YC913
bisheriges Segment: Regulierter Markt - General Standard
künftiges Segment: Freiverkehr - Scale
Änderung ab 30. Juni 2026
Frankfurt am Main, den 23. Juni 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Pullach im Isartal
ISIN: DE000A1YC913
bisheriges Segment: Regulierter Markt - General Standard
künftiges Segment: Freiverkehr - Scale
Änderung ab 30. Juni 2026
Frankfurt am Main, den 23. Juni 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
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