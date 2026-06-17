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WKN: A40L1V | ISIN: US5128073062 | Ticker-Symbol: LAR0
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16.06.26 | 21:59
319,25 Euro
-4,84 % -16,25
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LAM RESEARCH CORPORATION Chart 1 Jahr
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CHEMUNG FINANCIAL
CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION71,16+0,94 %
FINWARD BANCORP33,700+0,60 %
FS KKR CAPITAL CORP9,380-0,53 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA201,60-0,49 %
GREIF INC59,00+0,85 %
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD0,2280,00 %
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION4,390-2,23 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC14,768-2,52 %
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD1,140-9,52 %
LAM RESEARCH CORPORATION319,25-4,84 %
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED0,5500,00 %
MATAS A/S12,600-1,56 %
MYERS INDUSTRIES INC22,8000,00 %
NANHUA FUTURES CO LTD0,945-5,50 %
ORLEN SA32,800+2,50 %
QINGDAO GON TECHNOLOGY CO LTD8,650-2,26 %
REAVES UTILITY INCOME FUND36,470+1,16 %
STRABAG SE93,50-0,53 %
TALLINK GRUPP AS0,634-0,31 %
VETERANPOOLEN AB6,270-1,72 %
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