|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION
|US1640241014
|0,34 USD
|0,2928 EUR
|FINWARD BANCORP
|US31812F1093
|0,12 USD
|0,1033 EUR
|FS KKR CAPITAL CORP
|US3026352068
|0,42 USD
|0,3617 EUR
|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA
|FR0011726835
|-
|4,94 EUR
|GREIF INC
|US3976241071
|0,62 USD
|0,534 EUR
|GREIF INC CL B
|US3976242061
|0,93 USD
|0,8011 EUR
|GUANGSHEN RAILWAY CO LTD
|CNE100000379
|0,1034 HKD
|0,0113 EUR
|HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORPORATION
|US44045A1025
|0,09 USD
|0,0775 EUR
|HUNTINGTON BANCSHARES INC
|US4461501045
|0,155 USD
|0,1335 EUR
|JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD
|CNE1000003J5
|0,49 CNY
|0,0625 EUR
|LAM RESEARCH CORPORATION
|US5128073062
|0,26 USD
|0,2239 EUR
|LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED
|ZAE000145892
|0,23 ZAR
|0,0122 EUR
|MATAS A/S
|DK0060497295
|2 DKK
|0,2675 EUR
|MYERS INDUSTRIES INC
|US6284641098
|0,135 USD
|0,1162 EUR
|NANHUA FUTURES CO LTD
|CNE100007C18
|0,069 CNY
|0,0088 EUR
|ORLEN SA
|PLPKN0000018
|8 PLN
|1,8874 EUR
|QINGDAO GON TECHNOLOGY CO LTD
|CNE100007F07
|0,5746 HKD
|0,0631 EUR
|REAVES UTILITY INCOME FUND
|US7561581015
|0,2 USD
|0,1722 EUR
|STRABAG SE
|AT000000STR1
|-
|2,9 EUR
|TALLINK GRUPP AS
|EE3100004466
|-
|0,03 EUR
|VETERANPOOLEN AB
|SE0010663161
|3,2 SEK
|0,2943 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)